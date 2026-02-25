Рейтинг@Mail.ru
Песков: публикация планов передачи Киеву ядерного оружия должна им помешать
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:09 25.02.2026 (обновлено: 22:30 25.02.2026)
Песков: публикация планов передачи Киеву ядерного оружия должна им помешать
Песков: публикация планов передачи Киеву ядерного оружия должна им помешать - РИА Новости, 25.02.2026
Песков: публикация планов передачи Киеву ядерного оружия должна им помешать
Москва надеется, что обнародование намерений Запада передать Киеву ядерные технологии воспрепятствует их осуществлению, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 25.02.2026
Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Москва надеется, что обнародование намерений Запада передать Киеву ядерные технологии воспрепятствует их осуществлению, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Будем надеяться, что своевременное опубликование этих разведданных все-таки станет препятствием на пути реализации вот этих вот сумасшедших, совершенно безумных планов", — сказал он автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

С Украиной вопрос закрыт на самом верху: ответ может быть ядерным
С Украиной вопрос закрыт на самом верху: ответ может быть ядерным
Вчера, 08:00
Представитель Кремля назвал эти сведения неголословными, угроза передачи Украине ядерного оружия действительно была.
"В данном случае было бы странно предполагать, что они (Британия и Франция. — Прим. ред.) бы хором подтверждали", — отметил Песков.
По данным СВР, осознавая плачевность ситуации в зоне СВО, Лондон и Париж планируют передать Киеву атомную или хотя бы "грязную" бомбу. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.
Годовщина СВО: с чего, с кого и когда конкретно все началось на самом деле
Годовщина СВО: с чего, с кого и когда конкретно все началось на самом деле
24 февраля, 08:00
Так как замыслы западных стран грубо нарушают международное право, они хотят преподнести все так, будто Украина разработала оружие сама. Но, по словам российской разведки, там зря надеются избежать ответственности, поскольку все тайное неизбежно станет явным.
Совфед, в свою очередь, призвал провести расследования на уровне парламентов стран, Совета Безопасности ООН, МАГАТЭ и Конференции по соблюдению ДНЯО. Отмечается, что безответственный сговор в обход демократических институтов может спровоцировать катастрофу. Сенаторы предупредили, что реализация планов Лондона и Парижа будет расцениваться как совместное нападение на Москву.
Удар Горлума: британская элита спасает себя и план оккупации Украины
Удар Горлума: британская элита спасает себя и план оккупации Украины
24 февраля, 08:00
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что статус Украины не подлежит пересмотру: ядерного оружия там быть не должно. Она призвала парламенты Британии и Франции, а также международные институты оценить действия премьера Кира Стармера и президента Эммануэля Макрона. По ее словам, законодателям и организациям стоит либо привлечь политиков к ответственности, либо разделить ее с ними.
Подготовить обращение к Лондону и Парижу планирует и Госдума. Полученные сведения требуют незамедлительного реагирования, так как подобные действия — это преступление, которое может привести к ядерной войне, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Парировать невозможно: Зеленский потешается, что Россия не ответит ничем
Парировать невозможно: Зеленский потешается, что Россия не ответит ничем
20 февраля, 08:00
 
