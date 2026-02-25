"Будем надеяться, что своевременное опубликование этих разведданных все-таки станет препятствием на пути реализации вот этих вот сумасшедших, совершенно безумных планов", — сказал он автору информационной службы " Вести " Павлу Зарубину.

"В данном случае было бы странно предполагать, что они (Британия и Франция. — Прим. ред.) бы хором подтверждали", — отметил Песков.

Так как замыслы западных стран грубо нарушают международное право, они хотят преподнести все так, будто Украина разработала оружие сама. Но, по словам российской разведки, там зря надеются избежать ответственности, поскольку все тайное неизбежно станет явным.