МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Москва надеется, что обнародование намерений Запада передать Киеву ядерные технологии воспрепятствует их осуществлению, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Будем надеяться, что своевременное опубликование этих разведданных все-таки станет препятствием на пути реализации вот этих вот сумасшедших, совершенно безумных планов", — сказал он автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.
Представитель Кремля назвал эти сведения неголословными, угроза передачи Украине ядерного оружия действительно была.
«
"В данном случае было бы странно предполагать, что они (Британия и Франция. — Прим. ред.) бы хором подтверждали", — отметил Песков.
Так как замыслы западных стран грубо нарушают международное право, они хотят преподнести все так, будто Украина разработала оружие сама. Но, по словам российской разведки, там зря надеются избежать ответственности, поскольку все тайное неизбежно станет явным.
Совфед, в свою очередь, призвал провести расследования на уровне парламентов стран, Совета Безопасности ООН, МАГАТЭ и Конференции по соблюдению ДНЯО. Отмечается, что безответственный сговор в обход демократических институтов может спровоцировать катастрофу. Сенаторы предупредили, что реализация планов Лондона и Парижа будет расцениваться как совместное нападение на Москву.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что статус Украины не подлежит пересмотру: ядерного оружия там быть не должно. Она призвала парламенты Британии и Франции, а также международные институты оценить действия премьера Кира Стармера и президента Эммануэля Макрона. По ее словам, законодателям и организациям стоит либо привлечь политиков к ответственности, либо разделить ее с ними.
Подготовить обращение к Лондону и Парижу планирует и Госдума. Полученные сведения требуют незамедлительного реагирования, так как подобные действия — это преступление, которое может привести к ядерной войне, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.