16:21 25.02.2026 (обновлено: 18:09 25.02.2026)
Путин приехал на Форум будущих технологий
Путин приехал на Форум будущих технологий
Президент России Владимир Путин приехал на площадку Форума будущих технологий в столичном Центре международной торговли, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2026
технологии, россия, москва, владимир путин
Технологии, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин приехал на Форум будущих технологий

Путин приехал на Форум будущих технологий в Москве

Президент РФ Владимир Путин на IV Форуме будущих технологий в Москве. 25 февраля 2026
Президент РФ Владимир Путин на IV Форуме будущих технологий в Москве. 25 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Президент РФ Владимир Путин на IV Форуме будущих технологий в Москве. 25 февраля 2026
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на площадку Форума будущих технологий в столичном Центре международной торговли, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства примет участие в форуме, который в этом году посвящен вопросам формирования биоэкономики в России и применения биотехнологий в разных отраслях.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Новые технологии повысят доходы российских работников, заявил Мишустин
Вчера, 13:24
Путин смотрит выставку инновационных разработок и выступит на пленарном заседании этого форума, рассказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также запланирована отдельная встреча главы государства с учеными.
Ранее в приветствии участникам и гостям нынешнего форума Путин отметил, что эффективное развитие биоэкономики в современных условиях имеет стратегическое значение для обеспечения технологического лидерства России и ее промышленного суверенитета.
Четвертый Форум будущих технологий проходит 25-26 февраля в конгресс-центре ЦМТ в Москве. Его центральной темой стала биоэкономика. Форум объединяет российских и зарубежных ученых, ведущие научные организации, крупнейших производителей, технологических лидеров в области биоэкономики и ключевые ведомства, курирующие национальный проект "Биоэкономика". Программа форума включает более 30 тематических сессий и панельных дискуссий.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Россия укрепляет свои технологические компетенции, заявил Мишустин
Вчера, 12:20
 
ТехнологииРоссияМоскваВладимир Путин
 
 
