Путин приехал на Форум будущих технологий

Президент России Владимир Путин приехал на площадку Форума будущих технологий в столичном Центре международной торговли, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T16:21:00+03:00
2026-02-25T16:21:00+03:00
2026-02-25T18:09:00+03:00
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на площадку Форума будущих технологий в столичном Центре международной торговли, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства примет участие в форуме, который в этом году посвящен вопросам формирования биоэкономики в России
и применения биотехнологий в разных отраслях.
Путин
смотрит выставку инновационных разработок и выступит на пленарном заседании этого форума, рассказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
. Также запланирована отдельная встреча главы государства с учеными.
Ранее в приветствии участникам и гостям нынешнего форума Путин отметил, что эффективное развитие биоэкономики в современных условиях имеет стратегическое значение для обеспечения технологического лидерства России и ее промышленного суверенитета.
Четвертый Форум будущих технологий проходит 25-26 февраля в конгресс-центре ЦМТ в Москве
. Его центральной темой стала биоэкономика. Форум объединяет российских и зарубежных ученых, ведущие научные организации, крупнейших производителей, технологических лидеров в области биоэкономики и ключевые ведомства, курирующие национальный проект "Биоэкономика". Программа форума включает более 30 тематических сессий и панельных дискуссий.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии.