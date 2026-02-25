Путин приехал на Форум будущих технологий

Ранее в приветствии участникам и гостям нынешнего форума Путин отметил, что эффективное развитие биоэкономики в современных условиях имеет стратегическое значение для обеспечения технологического лидерства России и ее промышленного суверенитета.

Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии.