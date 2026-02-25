Рейтинг@Mail.ru
Лондон и Париж не афишируют передачу Киеву ядерного оружия, заявил Песков - РИА Новости, 25.02.2026
19:09 25.02.2026 (обновлено: 19:10 25.02.2026)
Лондон и Париж не афишируют передачу Киеву ядерного оружия, заявил Песков
Было бы странно ждать, что Лондон и Париж подтвердят желание передать Киеву ядерное оружие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.02.2026
Лондон и Париж не афишируют передачу Киеву ядерного оружия, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Было бы странно ждать, что Лондон и Париж подтвердят желание передать Киеву ядерное оружие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В данном случае было бы странно предполагать, что они бы хором подтверждали", - сказал Песков автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину, комментируя заявления Франции и Великобритании.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Ситуация для киевского режима ухудшается, заявил Песков
24 февраля, 17:48
Ситуация для киевского режима ухудшается, заявил Песков
24 февраля, 17:48
 
