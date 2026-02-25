МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украинское общество находится на грани срыва из-за продолжающегося конфликта, пишет Responsible Statecraft.
«
"Конфликт на Украине перевалил за четырехлетнюю отметку, и Киев оказался в безвыходном положении. Что делать дальше — продолжать сражаться или признать поражение? Владимир Зеленский пообещал, что при необходимости его соотечественники будут сражаться дальше. Но как долго Украина сможет продолжать в том же духе?", — задался вопросом автор публикации.
Отмечается также, что настроения в стране воцарились самые мрачные: население сломлено, на грани срыва и "отчаянно жаждет развязки".
«
"Арифметика конфликта проста. Население России в четыре раза больше, чем Украины. А российская экономика в десять раз больше. Таким образом, в долгосрочной перспективе шансы складываются в пользу Москвы", — резюмируется в статье.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>