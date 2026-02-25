Песков заявил, что данные о намерениях передать Киеву ЯО не голословны

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Спецслужбы России располагают сведениями о намерении Франции и Британии передать Украине ядерные технологии, эти данные не голословны, именно такая угроза имела место, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.