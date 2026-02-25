Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил, что данные о намерениях передать Киеву ЯО не голословны
19:10 25.02.2026
Песков заявил, что данные о намерениях передать Киеву ЯО не голословны
в мире
киев
россия
франция
дмитрий песков
павел зарубин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
киев
россия
франция
Песков заявил, что данные о намерениях передать Киеву ЯО не голословны

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Спецслужбы России располагают сведениями о намерении Франции и Британии передать Украине ядерные технологии, эти данные не голословны, именно такая угроза имела место, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
"Конечно, для нас здесь главное – это те данные, которыми располагают наши специальные службы, это не голословные данные. И, учитывая опыт всего, что имело место до сих пор, можно с большой долей уверенности предположить, что это именно так, именно такая угроза имела место", - сказал Песков, комментируя заявления из Парижа и Лондона, отрицающих подозрения в передаче ядерных технологий Киеву.
Косачев прокомментировал запрос Британии и Франции по ядерному оружию Киеву
Косачев прокомментировал запрос Британии и Франции по ядерному оружию Киеву
Вчера, 13:31
 
В миреКиевРоссияФранцияДмитрий ПесковПавел ЗарубинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
