Путин встретился с учеными на Форуме будущих технологий
17:51 25.02.2026
Путин встретился с учеными на Форуме будущих технологий
Президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с учеными на полях Форума будущих технологий в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2026
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку IV Форума будущих технологий в Москве
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку IV Форума будущих технологий в Москве
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с учеными на полях Форума будущих технологий в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в среду выступил на пленарном заседании форума, главной темой которого в этом году стала биоэкономика. Также президент на площадке форума ознакомился с выставкой передовых разработок.
После пленарной сессии Путин отдельно пообщался с учеными. Основная часть этой беседы прошла в закрытом режиме. Как пояснил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобный формат делает такие встречи более эффективными.
Путин: Россия создает решения мирового уровня в области цифровых платформ
