Путин встретился с учеными на Форуме будущих технологий

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с учеными на полях Форума будущих технологий в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Глава государства в среду выступил на пленарном заседании форума, главной темой которого в этом году стала биоэкономика. Также президент на площадке форума ознакомился с выставкой передовых разработок.