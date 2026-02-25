Правительство обсуждает предложения о топливной поддержке Кубы

Рейтинг@Mail.ru
16:13 25.02.2026 (обновлено: 16:59 25.02.2026)
Предложения о топливной поддержке Кубы обсуждаются в правительстве РФ, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
россия, куба, александр новак, дональд трамп, сша, виктор коронелли
Россия, Куба, Александр Новак, Дональд Трамп, США, Виктор Коронелли
© AP Photo / Ramon EspinosaЛюди заправляются на АЗС в Гаване, Куба
Люди заправляются на АЗС в Гаване, Куба. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Предложения о топливной поддержке Кубы обсуждаются в правительстве РФ, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
Отвечая на вопрос, обсуждается ли с Кубой возможность поддержки в ситуации с топливом, Новак сказал: "Есть предложения такие, они сегодня обсуждаются в правительстве. И занимается этим у нас межправительственная комиссия по развитии торгово-экономического сотрудничества между Россией и Кубой".
Президент США Дональд Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости в начале февраля заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
В середине февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия находится в контакте с Кубой и обсуждает варианты оказания ей помощи на фоне топливного кризиса.
СМИ: США планируют разрешить поставки топлива на Кубу для частного сектора
РоссияКубаАлександр НовакДональд ТрампСШАВиктор Коронелли
 
 
