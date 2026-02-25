https://ria.ru/20260225/kuba-2076683335.html
Правительство обсуждает предложения о топливной поддержке Кубы
Правительство обсуждает предложения о топливной поддержке Кубы - РИА Новости, 25.02.2026
Правительство обсуждает предложения о топливной поддержке Кубы
Предложения о топливной поддержке Кубы обсуждаются в правительстве РФ, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 25.02.2026
Правительство обсуждает предложения о топливной поддержке Кубы
Новак: предложения о топливной поддержке Кубы обсуждаются в правительстве