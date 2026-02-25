МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Лондон и Париж, планируя поставить Киеву ядерное оружие, заигрывают с ним, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Британия и Франция готовятся и находятся уже в процессе манипулирования не в риторическом плане, а уже в практическом плане проблематикой ядерного оружия", — сказала она в эфире радио Sputnik

Дипломат также пошутила, что единственное, чего не хватает Киеву для членства в ЕС , — атомных бомб.

По ее словам, получив их, Украина утратит какие-либо границы страха перед законом.

"Если какие-то ограничители сейчас есть в виде того, как говорит Банковая, они просят и требуют оружие, то дальше они будут <...> просто впрямую нацеливать и подкладывать под двери еэсовских институций и включать обратный отсчет", — считает Захарова

Евросоюз не понимает, что создал чудовище, которое "сожрет их первыми", добавила она.

"Потому что <...> ненасытный и <...> дико завистливый. Потому что этому монстру на начальном этапе обещали власть над всем миром, а он пока его еще не получил", — заключила дипломат.

По данным СВР , осознавая плачевность ситуации в зоне СВО, Лондон Париж планируют передать Киеву атомную или хотя бы "грязную" бомбу. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1

Так как замыслы западных стран грубо нарушают международное право, они хотят преподнести все так, будто Украина разработала оружие сама. Но, по словам российской разведки, там зря надеются избежать ответственности, поскольку все тайное неизбежно станет явным.

Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков , полученные данные будут учитываться в том числе и на переговорах по урегулированию конфликта. Помощник президента Юрий Ушаков пообещал, что власти передадут всю информацию США

Совфед , в свою очередь, призвал провести расследования на уровне парламентов стран, Совета Безопасности ООН МАГАТЭ и Конференции по соблюдению ДНЯО. Отмечается, что безответственный сговор в обход демократических институтов может спровоцировать катастрофу. Сенаторы предупредили, что реализация планов Лондона и Парижа будет расцениваться как совместное нападение на Москву