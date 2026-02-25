МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Западу нужно срочно начинать переговоры с Россией из-за катастрофического положения Украины, заявил отставной генерал бундесвера и экс-советник Ангелы Меркель Эрих Вад в интервью изданию Die Weltwoche.
«
"Наша политика простого снабжения оружием без переговоров была и остается бессмысленной. <…> Россия едва ли исчезнет с карты мира даже после конфликта на Украине и останется нашим соседом. Мы должны – гораздо более срочно, чем это демонстрируют американцы – начать диалог с русскими!" — сказал он.
По словам военного, тяжелое положение киевского режима прослеживается уже давно.
«
"Все наступления Украины, особенно в 2023 году, а также наши масштабные поставки оружия по сей день, в конечном итоге ни к чему не привели. Они никогда не были тем переломным моментом <…> и не смогли изменить общую военную ситуацию в пользу Украины", — напомнил Вад.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейцы мешают усилиям по выводу процесса украинского урегулирования в мирное русло.
Президент Владимир Путин также отмечал, что Россия готова к восстановлению отношений с европейскими странами. Тем не менее будущие контакты, по его мнению, должны выстраиваться на принципах уважения национальных интересов, а также учета законных озабоченностей в сфере безопасности.