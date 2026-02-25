Рейтинг@Mail.ru
"Исчезнет с карты мира": на Западе высказались о переговорах с Россией - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:19 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/peregovory-2076543171.html
"Исчезнет с карты мира": на Западе высказались о переговорах с Россией
"Исчезнет с карты мира": на Западе высказались о переговорах с Россией - РИА Новости, 25.02.2026
"Исчезнет с карты мира": на Западе высказались о переговорах с Россией
Западу нужно срочно начинать переговоры с Россией из-за катастрофического положения Украины, заявил отставной генерал бундесвера и экс-советник Ангелы Меркель... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T06:19:00+03:00
2026-02-25T06:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
ангела меркель
дмитрий песков
украина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075001935_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2daeda242a80afa4df47a61e8dc719dc.jpg
https://ria.ru/20260225/ukraina-2076529195.html
https://ria.ru/20260225/medvedev-2076537338.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075001935_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_d2252ae0e49414a0f373b30c1229a779.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ангела меркель, дмитрий песков, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Ангела Меркель, Дмитрий Песков, Украина, Владимир Путин
"Исчезнет с карты мира": на Западе высказались о переговорах с Россией

Экс-советник Меркель Вад: попытки Украины бороться с РФ ни к чему не привели

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаРоссийская делегация во время трехсторонней встречи в Женеве
Российская делегация во время трехсторонней встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Российская делегация во время трехсторонней встречи в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Западу нужно срочно начинать переговоры с Россией из-за катастрофического положения Украины, заявил отставной генерал бундесвера и экс-советник Ангелы Меркель Эрих Вад в интервью изданию Die Weltwoche.
«
"Наша политика простого снабжения оружием без переговоров была и остается бессмысленной. <…> Россия едва ли исчезнет с карты мира даже после конфликта на Украине и останется нашим соседом. Мы должны – гораздо более срочно, чем это демонстрируют американцы – начать диалог с русскими!" — сказал он.
Сотрудники полиции на месте взрывов во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Украины не будет": в США поразились тому, что разгорелось во Львове
Вчера, 02:20
По словам военного, тяжелое положение киевского режима прослеживается уже давно.
«
"Все наступления Украины, особенно в 2023 году, а также наши масштабные поставки оружия по сей день, в конечном итоге ни к чему не привели. Они никогда не были тем переломным моментом <…> и не смогли изменить общую военную ситуацию в пользу Украины", — напомнил Вад.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейцы мешают усилиям по выводу процесса украинского урегулирования в мирное русло.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Мир невозможен": на Западе резко ответили на слова Медведева о Зеленском
Вчера, 04:38
Президент Владимир Путин также отмечал, что Россия готова к восстановлению отношений с европейскими странами. Тем не менее будущие контакты, по его мнению, должны выстраиваться на принципах уважения национальных интересов, а также учета законных озабоченностей в сфере безопасности.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАнгела МеркельДмитрий ПесковУкраинаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала