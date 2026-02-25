https://ria.ru/20260225/putin-2076597020.html
Путин проведет встречу с учеными на Форуме будущих технологий
Путин проведет встречу с учеными на Форуме будущих технологий - РИА Новости, 25.02.2026
Путин проведет встречу с учеными на Форуме будущих технологий
Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с учеными на полях форума будущих технологий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T12:23:00+03:00
2026-02-25T12:23:00+03:00
2026-02-25T12:30:00+03:00
владимир путин
россия
дмитрий песков
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
https://ria.ru/20260225/putin-2076566629.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, дмитрий песков, наука
Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Наука
Путин проведет встречу с учеными на Форуме будущих технологий
Путин проведет встречу с учеными на полях Форума будущих технологий