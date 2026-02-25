Рейтинг@Mail.ru
"Уступают двадцатикратно". В США заявили о катастрофе в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 25.02.2026 (обновлено: 16:18 25.02.2026)
"Уступают двадцатикратно". В США заявили о катастрофе в зоне СВО
"Уступают двадцатикратно". В США заявили о катастрофе в зоне СВО
Новые достижения России в области беспилотных систем в зоне СВО пугают боевиков ВСУ, передает CNN. РИА Новости, 25.02.2026
"Уступают двадцатикратно". В США заявили о катастрофе в зоне СВО

CNN: достижения России в области беспилотников пугают ВСУ

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинский военный во время запуска беспилотника
Украинский военный во время запуска беспилотника - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинский военный во время запуска беспилотника. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Новые достижения России в области беспилотных систем в зоне СВО пугают боевиков ВСУ, передает CNN.
"Из-за стремительного развития беспилотных технологий невозможно расслабиться ни на минуту. Ничто из того, что работает против российских войск сегодня, не сработает в следующем месяце", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Хамит хозяевам". Выходка Зеленского поразила экс-премьера Украины
Вчера, 15:19
Отмечается, что Киев сталкивается с острой нехваткой личного состава. По данным телеканала, "ВСУ подчас уступают противнику двадцатикратно", что становится "очень критично и болезненно" для украинских боевиков.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
В декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Ужасные потери". Поступок солдат ВСУ вызвал переполох в Британии
Вчера, 11:17
