В Дании готовы обсудить размещение ядерного оружия - РИА Новости, 25.02.2026
06:34 25.02.2026
В Дании готовы обсудить размещение ядерного оружия
В Дании готовы обсудить размещение ядерного оружия

Министр обороны Дании заявил, что готов обсуждать размещение ядерного оружия

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что открыт к обсуждению вопроса о размещении ядерного оружия на территории страны в будущем, что сейчас находится под запретом.
В ходе интервью газете Politiken министра спросили, открыт ли он к обсуждению вопроса о финансировании Копенгагеном ядерного оружия или даже размещения его на территории страны в будущем.
"Я открыт к обсуждению всего", - ответил Поульсен.
В Дании вот уже 70 лет действует запрет на размещение ядерного оружия на территории страны.
В марте прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он также заявил, что можно только выразить сожаление, что из Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления.
