СМИ: Макрон выступит с речью о ядерном сдерживании в понедельник
21:04 25.02.2026
СМИ: Макрон выступит с речью о ядерном сдерживании в понедельник
СМИ: Макрон выступит с речью о ядерном сдерживании в понедельник - РИА Новости, 25.02.2026
СМИ: Макрон выступит с речью о ядерном сдерживании в понедельник
Президент Франции Эммануэль Макрон собирается выступить в понедельник с программной речью о французской системе ядерного сдерживания и ее вкладе в безопасность... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T21:04:00+03:00
2026-02-25T21:04:00+03:00
СМИ: Макрон выступит с речью о ядерном сдерживании в понедельник

Figaro: Макрон выступит с речью о французском ядерном сдерживании в понедельник

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Pool
Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон собирается выступить в понедельник с программной речью о французской системе ядерного сдерживания и ее вкладе в безопасность Европы, сообщает в среду газета Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.
Журнал Express писал 23 января, что Макрон собирается выступить с программной речью о ядерном сдерживании Франции в феврале. При этом, наиболее вероятной датой выступления французского лидера издание называло 24 февраля.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Косачев прокомментировал запрос Британии и Франции по ядерному оружию Киеву
Вчера, 13:31
"Эммануэль Макрон в понедельник выступит с долгожданной (программной – ред.) речью о вкладе системы ядерного сдерживания Франции в безопасность Европы в условиях глобальных геополитических потрясений", – говорится в публикации.
Ожидается, что выступление французского лидера состоится на военно-морской базе на полуострове Иль-Лонг (департамент Финистер) на западе страны, где базируются французские атомные подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами, и части стратегической авиации вооруженных сил (ВС) Франции, уточняет газета.
"Эта (речь – ред.) будет значимым событием президентского срока. Возможно, оно ознаменует некоторые достаточно важные изменения и подвижки (в системе ядерного сдерживания – ред.)", – приводит издание слова своего источника из окружения французского президента.
Одной из важных тем в выступлении французского лидера, как ожидается, станет "европейское измерение" жизненно важных интересов страны, особенно в свете того, что Макрон ранее заявлял о возможности обновления доктрины ядерного сдерживания Франции через начало особого сотрудничества и совместных учений с "некоторыми ключевыми странами".
Предыдущее выступление Макрона с программной речью на эту тему состоялось в феврале 2020 года, и тогда французский лидер предложил европейским странам сотрудничество в области ядерного сдерживания. В октябре 2025 года президент Франции заявил, что Париж работает над модернизацией ядерной доктрины, и выразил желание углубить стратегический диалог с европейцами. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Макрон объявил 13 февраля о том, что Франция и Германия впервые в истории начали стратегический диалог по вопросам ядерного сдерживания.
При этом в своем обращении к французам в марте 2025 года Макрон заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он также заявил, что можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Кремль надеется на реакцию в Британии и Франции на планы о ЯО для Киева
24 февраля, 17:14
 
В мире, Франция, Россия, Европа, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО
 
 
