СМИ: Макрон выступит с речью о ядерном сдерживании в понедельник

ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон собирается выступить в понедельник с программной речью о французской системе ядерного сдерживания и ее вкладе в безопасность Европы, сообщает в среду газета Президент Франции Эммануэль Макрон собирается выступить в понедельник с программной речью о французской системе ядерного сдерживания и ее вкладе в безопасность Европы, сообщает в среду газета Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Журнал Express писал 23 января, что Макрон собирается выступить с программной речью о ядерном сдерживании Франции в феврале. При этом, наиболее вероятной датой выступления французского лидера издание называло 24 февраля.

"Эммануэль Макрон в понедельник выступит с долгожданной (программной – ред.) речью о вкладе системы ядерного сдерживания Франции в безопасность Европы в условиях глобальных геополитических потрясений", – говорится в публикации.

Ожидается, что выступление французского лидера состоится на военно-морской базе на полуострове Иль-Лонг (департамент Финистер) на западе страны, где базируются французские атомные подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами, и части стратегической авиации вооруженных сил (ВС) Франции, уточняет газета.

"Эта (речь – ред.) будет значимым событием президентского срока. Возможно, оно ознаменует некоторые достаточно важные изменения и подвижки (в системе ядерного сдерживания – ред.)", – приводит издание слова своего источника из окружения французского президента.

Одной из важных тем в выступлении французского лидера, как ожидается, станет "европейское измерение" жизненно важных интересов страны, особенно в свете того, что Макрон ранее заявлял о возможности обновления доктрины ядерного сдерживания Франции через начало особого сотрудничества и совместных учений с "некоторыми ключевыми странами".

Предыдущее выступление Макрона с программной речью на эту тему состоялось в феврале 2020 года, и тогда французский лидер предложил европейским странам сотрудничество в области ядерного сдерживания. В октябре 2025 года президент Франции заявил, что Париж работает над модернизацией ядерной доктрины, и выразил желание углубить стратегический диалог с европейцами. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Макрон объявил 13 февраля о том, что Франция и Германия впервые в истории начали стратегический диалог по вопросам ядерного сдерживания.