Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии не обсуждали размещение ядерного оружия, заявили в минобороны - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:21 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/estoniya-2076750508.html
В Эстонии не обсуждали размещение ядерного оружия, заявили в минобороны
В Эстонии не обсуждали размещение ядерного оружия, заявили в минобороны - РИА Новости, 25.02.2026
В Эстонии не обсуждали размещение ядерного оружия, заявили в минобороны
Правительство Эстонии не обсуждало готовность страны разместить у себя ядерное вооружение другой страны НАТО, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T21:21:00+03:00
2026-02-25T21:21:00+03:00
в мире
эстония
россия
ханно певкур
дмитрий песков
павел зарубин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_f6f389b87dcbeef2c55838066df87b1e.jpg
https://ria.ru/20260222/peskov-2076072116.html
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3a30cbbaa1d1bb14b20461208d42b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, россия, ханно певкур, дмитрий песков, павел зарубин, нато
В мире, Эстония, Россия, Ханно Певкур, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, НАТО
В Эстонии не обсуждали размещение ядерного оружия, заявили в минобороны

ERR: власти Эстонии не обсуждали размещение ядерного оружия другой страны НАТО

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство Эстонии не обсуждало готовность страны разместить у себя ядерное вооружение другой страны НАТО, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на министра обороны прибалтийской республики Ханно Певкура.
Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахна заявил, что Эстония при необходимости со стороны НАТО готова разместить на своей территории ядерное оружие.
Согласно ERR, министр обороны Эстонии отвечал на вопрос депутата из Консервативной народной партии по поводу заявления Цахны про размещение ядерного оружия. Певкур заверил депутата, что правительство не обсуждало эту тему.
"Если вы спрашиваете, обсуждало ли правительство вопрос о размещении в Эстонии ядерного оружия, какой страны и на каких условиях, то ответ отрицательный", - цитирует телерадиокомпания Певкура.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил журналисту "России 1" Павлу Зарубину, что РФ не угрожает Эстонии и другим европейским странам.
Ракетный комплекс Тополь - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Песков предупредил об ответе России на размещение в Эстонии ядерного оружия
22 февраля, 11:58
 
В миреЭстонияРоссияХанно ПевкурДмитрий ПесковПавел ЗарубинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала