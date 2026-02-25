https://ria.ru/20260225/estoniya-2076750508.html
В Эстонии не обсуждали размещение ядерного оружия, заявили в минобороны
В Эстонии не обсуждали размещение ядерного оружия, заявили в минобороны - РИА Новости, 25.02.2026
В Эстонии не обсуждали размещение ядерного оружия, заявили в минобороны
Правительство Эстонии не обсуждало готовность страны разместить у себя ядерное вооружение другой страны НАТО, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T21:21:00+03:00
2026-02-25T21:21:00+03:00
2026-02-25T21:21:00+03:00
В Эстонии не обсуждали размещение ядерного оружия, заявили в минобороны
ERR: власти Эстонии не обсуждали размещение ядерного оружия другой страны НАТО