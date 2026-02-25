В Эстонии не обсуждали размещение ядерного оружия, заявили в минобороны

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство Эстонии не обсуждало готовность страны разместить у себя ядерное вооружение другой страны НАТО, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на министра обороны прибалтийской республики Ханно Певкура.

"Если вы спрашиваете, обсуждало ли правительство вопрос о размещении в Эстонии ядерного оружия, какой страны и на каких условиях, то ответ отрицательный", - цитирует телерадиокомпания Певкура.