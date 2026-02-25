Рейтинг@Mail.ru
19:56 25.02.2026
Киев тратит деньги Европы вместо решения конфликта, заявил Песков
Киев тратит деньги Европы вместо решения конфликта, заявил Песков
Киев тратит деньги Европы вместо решения конфликта, заявил Песков

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Киев сейчас прилагает усилия для раскассирования денег Европы, а не для поиска путей мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается киевского режима, они, я думаю, сейчас прилагают все усилия не для поисков вариантов мирного урегулирования, а для поисков вариантов раскассирования европейских денег. Им надо не мытьем, так катанием получить вот эти сотни миллиардов евро. Вот над этим они действительно работают серьезно", - сказал Песков автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что серьезным встречам по урегулированию на Украине должна предшествовать скрупулезная работа экспертов.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Песков заявил, что данные о намерениях передать Киеву ЯО не голословны
