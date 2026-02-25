Рейтинг@Mail.ru
12:26 25.02.2026
Путин примет участие в Форуме будущих технологий
Путин примет участие в Форуме будущих технологий
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в Форуме будущих технологий, выступит на пленарном заседании, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня президент примет участие в Форуме будущих технологий, выступит на пленарном заседании, осмотрит выставку. И будет отдельная встреча с учеными... Обычно пару слов президента делаем публичными, а так встречи, чтобы быть действительно эффективными, проходят в закрытом режиме", - сказал Песков журналистам.
Путин: Мне даже не выговорить то, чем вы занимаетесь - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Даже не выговорить": Путин пошутил о сложной работе ученых
5 февраля, 15:10
 
Владимир ПутинДмитрий ПесковРоссия
 
 
