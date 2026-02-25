https://ria.ru/20260225/vopros-2076738499.html
В Кремле назвали самый сложный вопрос в украинском урегулировании
В Кремле назвали самый сложный вопрос в украинском урегулировании - РИА Новости, 25.02.2026
В Кремле назвали самый сложный вопрос в украинском урегулировании
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопрос территорий самым сложным в украинском урегулировании. РИА Новости, 25.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
павел зарубин
переговоры по украине в женеве — 2026
россия
В Кремле назвали самый сложный вопрос в украинском урегулировании
Песков назвал вопрос территорий самым сложным в украинском урегулировании