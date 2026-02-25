Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Зеленского

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. После резких заявлений Владимира Зеленского нужно задаться вопросом о том, есть ли смысл в его возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Что касается перспектив организации встречи президента России и Зеленского, ну, пока давайте ограничимся тем, что вспомним его заявления за последнюю неделю - с чем Украина никогда не согласится, на что она не пойдет, что она намерена делать дальше и так далее", - сказал Песков автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.
"Просто их даже не надо анализировать, их надо просто вспомнить и задаться вопросом - есть ли смысл встречаться на высшем уровне, если киевский режим по-прежнему сохраняет такую позицию", - подчеркнул Песков.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в минувшие выходные сообщил, что в течение трех недель могут состояться переговоры, которые откроют возможность для трехсторонней встречи Путина, американского лидера Дональда Трампа и Зеленского. По словам Пескова, в Кремле согласны, что трехсторонняя встреча нужна, чтобы финализировать сделку.