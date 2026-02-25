Рейтинг@Mail.ru
25.02.2026
20:02 25.02.2026
Предложение Зеленскому приехать в Москву остается в силе, заявил Песков
Предложение Зеленскому приехать в Москву остается в силе, заявил Песков
Предложение Зеленскому приехать в Москву остается в силе, заявил Песков
Предложение приехать в Москву для Владимира Зеленского остается в силе, это было заявление президента России Владимира Путина, который всегда держит слово,... РИА Новости, 25.02.2026
москва
россия
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий песков
москва
россия
москва, россия, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков
Москва, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Предложение Зеленскому приехать в Москву остается в силе, заявил Песков

Песков: предложение Зеленскому приехать в Москву остается в силе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Предложение приехать в Москву для Владимира Зеленского остается в силе, это было заявление президента России Владимира Путина, который всегда держит слово, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.
Путин ранее заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов ко встрече. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате".
"Да. Это было слово президента Путина, он всегда держит свое слово", - сказал Песков в ответ на вопрос, остается ли в силе предложение Зеленскому приехать на встречу в Москву.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Устранят свои же". В США сделали резкое заявление о судьбе Зеленского
Вчера, 19:28
 
МоскваРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
