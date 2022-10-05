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Биография Эмомали Рахмона

Биография Эмомали Рахмона - РИА Новости, 05.10.2022

Биография Эмомали Рахмона

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон (до 21 марта 2007 года – Эмомали Шарипович Рахмонов) родился 5 октября 1952 года в поселке Дангара Кулябской области... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T01:04

2022-10-05T01:04

2022-10-05T01:04

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон (до 21 марта 2007 года – Эмомали Шарипович Рахмонов) родился 5 октября 1952 года в поселке Дангара Кулябской области Таджикской ССР (ныне Республика Таджикистан) в крестьянской семье. Трудовую деятельность начал в 1969 году после окончания профессионально-технического училища № 40 города Калининабад (ныне Левакант), в качестве мастера-электрика на маслозаводе в городе Курган-Тюбе (ныне Бохтар).В 1971-1974 годах проходил военную службу на Тихоокеанском флоте. После демобилизации поступил на работу в совхоз имени Ленина Дангаринского района.В 1982 году окончил экономический факультет Таджикского национального университета.В 1976-1987 годах занимал должности секретаря правления и председателя профсоюзного комитета совхоза имени Ленина Дангаринского района. Затем работал в партийных органах.С 1987 по 1992 год возглавлял совхоз имени Ленина Дангаринского района.В 1990 году Эмомали Рахмон был избран народным депутатом Верховного Совета Республики Таджикистан XII созыва.Осенью 1992 года был избран председателем Исполнительного комитета Совета народных депутатов Кулябской области.19 ноября 1992 года на XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан Эмомали Рахмон был избран председателем Верховного Совета Республики Таджикистан.6 ноября 1994 года Эмомали Рахмон всенародным голосованием был избран президентом Республики Таджикистан. В 1999 году по результатам референдума в Таджикистане были приняты поправки к Конституции, увеличившие срок президентских полномочий до семи лет. 6 ноября 1999 года Рахмон был переизбран на пост президента Таджикистана.В июне 2003 года в конституцию республики были внесены изменения, которые разрешили главе государства занимать два семилетних срока подряд. 6 ноября 2006 года Рахмон выиграл президентские выборы, набрав 79,3% голосов избирателей. 6 ноября 2013 года на выборах президента страны Рахмон одержал победу, за него проголосовали 84,23% избирателей.В мае 2016 году в конституцию Таджикистана были внесены поправки, согласно которым Эмомали Рахмон может переизбираться на посту президента без ограничений. 11 октября 2020 года Рахмон в пятый раз победил на выборах президента Таджикистана, набрав 90,92% голосов избирателей. 30 октября 2020 года Эмомали Рахмон официально вступил в должность президента Таджикистана. В соответствии с конституционным законом Республики Таджикистан "Об Основателе мира и национального единства – Лидера нации" президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон носит титул Основателя мира и национального единства – Лидера нации.В сфере внутренней политики Эмомали Рахмон проводит курс на укрепление национального единства, развитие национальной культуры и традиций, на противодействие религиозному экстремизму. В 2007 году принял решение об использовании национальной топонимики и возвращении к традиционному написанию имен и фамилий. В том же году подписал закон "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан", в 2009 году – "Закон о государственном языке", закрепивший за таджикским языком статус единственного государственного, а за русским языком сохранивший статус языка межнационального общения. Согласно официально декларируемой концепции "открытых дверей", Душанбе развивает "многовекторное" взаимодействие с упором на сотрудничество с Россией, Китаем, США и ЕС, Арабским Востоком, соседними странами, основными международными организациями. Договор о стратегическом партнерстве Таджикистан имеет с Россией, Китаем, Казахстаном и Узбекистаном.Важное значение Рахмон придает развитию международного сотрудничества в рамках СНГ. В 2001 году он подписал договор о вступлении Таджикистана в ШОС, в 2002 году – Устав и Соглашение о правовом статусе ОДКБ. Значительно продвинулось в годы президентства Рахмона российско-таджикское экономическое и военное сотрудничество, в рамках которого на территории Таджикистана был возведен ряд энергетических и инфраструктурных объектов, в 2004 году было подписано соглашение о размещении 201-й российской военной базы (ранее 201-я российская мотострелковая дивизия), а в собственность РФ перешел комплекс контроля космического пространства "Окно"("Нурек").Эмомали Рахмон удостоен многочисленных званий и наград. Он является Героем Таджикистана (1999). В разные годы ему были также вручены алмазный орден "Звезда попечителя" – высшая награда Международного благотворительного фонда "Попечители столетия", орден "Национальный герой Афганистана – Ахмад Шах Масуд", Золотая медаль Народного собрания (парламента) Египта, Золотая медаль почтения Мавлоно Джалолиддина Балхи (Руми) ЮНЕСКО, Золотая медаль имени Николая Блохина – высшая награда Академии медицинских наук РФ, орден Трех звезд 1-й степени Республики Латвия и др. В 2017 году он был удостоен российского ордена Александра Невского. Эмомали Рахмон женат, у него семь дочерей и двое сыновей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, эмомали рахмон, таджикистан, россия, шос, снг, в мире