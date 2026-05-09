Президент Таджикистана совершит госвизит в Пекин
18:34 09.05.2026 (обновлено: 19:34 09.05.2026)
Президент Таджикистана совершит госвизит в Пекин

РИА Новости: президент Таджикистана 11-14 мая посетит КНР с официальным визитом

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Китай с официальным визитом 11–14 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
  • В рамках визита состоится встреча на высшем уровне, на которой будет рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в различных сферах.
  • По итогам встречи планируется подписание нового пакета двусторонних документов, который расширит правовую основу отношений между Таджикистаном и Китаем.
ДУШАНБЕ, 9 мая – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 11-14 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина совершит государственный визит в Пекин, сообщили РИА Новости в департаменте информации МИД страны.
«
"По приглашению китайского лидера Си Цзиньпина президент Таджикистана с11по 14 марта будет находиться в КНР с государственным визитом", - сказали в ведомстве.
По данным внешнеполитического ведомства Таджикистана, в рамках визита состоится встреча на высшем уровне, в ходе которой будет рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово–экономической, промышленной, инвестиционной и гуманитарной сферах.
"Стороны проведут конструктивный диалог по вопросам реализации совместных проектов в приоритетных направлениях, включая энергетику, "зеленую экономику" и цифровые технологии, также среди ключевых тем переговоров будет обмен мнениями о ситуации в регионе и укрепление сотрудничества в борьбе с новыми вызовами и угрозами в рамках взаимодействия в региональных и международных организаций", - отмечает МИД.
По итогам встречи на высшем уровне планируется подписание нового пакета двусторонних документов, который значительно расширит правовую основу отношений между Таджикистаном и Китаем.
