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Установлена личность погибшего, чье тело нашли в реке Пяндж - РИА Новости, 27.06.2026
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08:48 27.06.2026
Установлена личность погибшего, чье тело нашли в реке Пяндж

Погибший, чье тело обнаружили в реке, был помощником главы ГБАО Таджикистана

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Государственный флаг Таджикистана - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тело, обнаруженное в реке Пяндж, изначально было опознано как тело руководителя ГБАО Алишера Мирзонабота.
  • После проведения судмедэкспертизы по отпечаткам пальцев выяснилось, что погибший — помощник главы ГБАО Садоншо Джанобилшоев.
  • Поиски Алишера Мирзонабота, его супруги и двухлетней дочери продолжаются.
ДУШАНБЕ, 27 июн – РИА Новости. Установлена личность погибшего, чье тело было обнаружено в реке Пяндж накануне, им оказался помощник главы Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, а не сам руководитель региона, как сообщалось ранее, заявили РИА Новости в областной администрации.
Накануне в комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана сообщили РИА Новости, что тело руководителя ГБАО Алишера Мирзонабота, погибшего в автомобильной аварии 17 июня, найдено в реке Пяндж на границе с Афганистаном.
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"Вначале родственники опознали тело мужчины как (главы ГБАО - ред.) Алишера Мизонабота, так как сходились рост и вес... После того как (погибший - ред.)... был отправлен в Хорог, где была проведена судмедэкспертиза по отпечаткам пальцев, это оказался его помощник Садоншо Джанобилшоев", - сказал собеседник агентства.
Тело было найдено накануне в 20 километрах от места аварии в реке Пяндж, 24 июня примерно там же было обнаружено тело водителя главы ГБАО Сино Муборакшоева. Поиски Мирзонабота, его супруги и двухлетней дочери продолжаются.
Мирзонабот погиб в возрасте 45 лет. Будучи уроженцем Рушанского района ГБАО, он руководил регионом с ноября 2021 года. До этого возглавлял административный центр автономии город Хорог, а ранее занимал должность зампредседателя Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, служил в погранвойсках республики.
Автомобиль, в котором чиновник находился вместе с женой, дочерью и помощником, упал в Пяндж утром 17 июня на 282-м километре автодороги Душанбе - Хорог, в окрестностях поселка Зигар Дарвазского района.
Расследование аварии взял под личный контроль президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который направил на место происшествия глав МВД, КЧС и госкомитета нацбезопасности. Поиски продолжаются на расстоянии более 120 километров от места ДТП, задействованы более 100 спасателей и местные жители.
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