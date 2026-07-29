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Министр спорта России прибыл в Астану на турнир "Игры будущего" - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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09:50 29.07.2026 (обновлено: 09:51 29.07.2026)
Министр спорта России прибыл в Астану на турнир "Игры будущего"

Министр спорта России прибыл в Астану на международный турнир "Игры будущего"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Михаил Дегтярев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр спорта России Михаил Дегтярев прибыл в столицу Казахстана для участия в международном турнире «Игры будущего-2026».
  • «Игры будущего» — это международные соревнования по гибридным дисциплинам, которые объединяют классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию, и пройдут они в Астане с 29 июля по 9 августа.
АЛМА-АТА, 29 июл - РИА Новости. Министр спорта России Михаил Дегтярев прибыл в столицу Казахстана для участия в международном турнире "Игры будущего-2026", сообщает пресс-служба министерства туризма и спорта республики.
Ранее пресс-служба президента Казахстана информировала, что участниками состязаний, которые пройдут с 29 июля по 9 августа в Астане, станут более 800 спортсменов из 34 стран.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, помощник президента Республики Казахстан Куанышбек Есекеев и посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин во время встречи в аэропорту в Астане - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Чернышенко примет участие в церемонии открытия турнира "Игры будущего 2026"
28 июля, 23:53
"Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. В октябре 2024 года пресс-служба "Игр будущего" сообщила, что третьи игры пройдут в 2026 году в Казахстане. Конкурентами страны в борьбе за право проведения соревнований выступали Перу и Чили.
"Для участия в международном турнире "Игры будущего - 2026" (GOTF 2026) powered by Samruk-Kazyna в Астану прибыл министр спорта Российской Федерации Михаил Владимирович Дегтярев. Почетного гостя встретил вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Серик Жарасбаев", - говорится в сообщении.
Соревнования пройдут на четырех спортивных объектах Астаны, соответствующих международным стандартам: легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan, Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, Национальном теннисном центре Beeline Arena и ледовом дворце "Барыс Арена". Призовой фонд "Игр будущего - 2026" составит 4,65 миллиона долларов.
По сообщению пресс-службы главы республики, Касым-Жомарт Токаев выступит на церемонии открытия международного турнира. В мероприятии также примут участие президенты Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Таджикистана - Эмомали Рахмон.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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5 июня, 12:39
 
СпортМихаил ДегтяревКасым-Жомарт ТокаевСадыр Жапаров
 
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