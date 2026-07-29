Министр спорта России прибыл в Астану на турнир "Игры будущего"

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр спорта России Михаил Дегтярев прибыл в столицу Казахстана для участия в международном турнире «Игры будущего-2026».

«Игры будущего» — это международные соревнования по гибридным дисциплинам, которые объединяют классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию, и пройдут они в Астане с 29 июля по 9 августа.

АЛМА-АТА, 29 июл - РИА Новости. Министр спорта России Михаил Дегтярев прибыл в столицу Казахстана для участия в международном турнире "Игры будущего-2026", сообщает пресс-служба министерства туризма и спорта республики.

Ранее пресс-служба президента Казахстана информировала, что участниками состязаний, которые пройдут с 29 июля по 9 августа в Астане , станут более 800 спортсменов из 34 стран.

"Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. В октябре 2024 года пресс-служба "Игр будущего" сообщила, что третьи игры пройдут в 2026 году в Казахстане. Конкурентами страны в борьбе за право проведения соревнований выступали Перу и Чили.

"Для участия в международном турнире "Игры будущего - 2026" (GOTF 2026) powered by Samruk-Kazyna в Астану прибыл министр спорта Российской Федерации Михаил Владимирович Дегтярев. Почетного гостя встретил вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Серик Жарасбаев", - говорится в сообщении.

Соревнования пройдут на четырех спортивных объектах Астаны, соответствующих международным стандартам: легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan, Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, Национальном теннисном центре Beeline Arena и ледовом дворце "Барыс Арена". Призовой фонд "Игр будущего - 2026" составит 4,65 миллиона долларов.