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Президент Таджикистана и глава МИД Кипра обсудили сотрудничество с ЕС - РИА Новости, 05.06.2026
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17:38 05.06.2026 (обновлено: 17:47 05.06.2026)
Президент Таджикистана и глава МИД Кипра обсудили сотрудничество с ЕС

Глава Таджикистана Рахмон обсудил с главой МИД Кипра сотрудничество с ЕС

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос обсудили в Душанбе состояние и перспективы развития сотрудничества между Душанбе, Никосией и Брюсселем.
  • Таджикистан заинтересован в долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве с Евросоюзом и его государствами-членами.
  • Таджикистан намерен подписать Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС.
ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос обсудили в Душанбе состояние и перспективы развития сотрудничества между Душанбе, Никосией и Брюсселем, сообщает пресс-служба главы таджикского государства.
"Нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества между Таджикистаном, Республикой Кипр и Европейским союзом обсудили в Душанбе президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава МИД Кипра - страны, председательствующей в Евросоюзе - Константинос Комбос", - говорится в сообщении.
Рахмон в ходе встречи заявил, что Таджикистан заинтересован в долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве с Евросоюзом и его государствами-членами. В этом контексте была подчеркнута заинтересованность Таджикистана в расширении двусторонних отношений с Кипром в различных областях, представляющих взаимный интерес. "Таджикистан намерен подписать Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС и заинтересован в расширении повестки регионального сотрудничества между странами Центральной Азии и ЕС", - сказал Рахмон.
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