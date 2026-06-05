Президент Таджикистана и глава МИД Кипра обсудили сотрудничество с ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос обсудили в Душанбе состояние и перспективы развития сотрудничества между Душанбе, Никосией и Брюсселем.
- Таджикистан заинтересован в долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве с Евросоюзом и его государствами-членами.
- Таджикистан намерен подписать Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС.
ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос обсудили в Душанбе состояние и перспективы развития сотрудничества между Душанбе, Никосией и Брюсселем, сообщает пресс-служба главы таджикского государства.
"Нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества между Таджикистаном, Республикой Кипр и Европейским союзом обсудили в Душанбе президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава МИД Кипра - страны, председательствующей в Евросоюзе - Константинос Комбос", - говорится в сообщении.
Рахмон в ходе встречи заявил, что Таджикистан заинтересован в долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве с Евросоюзом и его государствами-членами. В этом контексте была подчеркнута заинтересованность Таджикистана в расширении двусторонних отношений с Кипром в различных областях, представляющих взаимный интерес. "Таджикистан намерен подписать Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС и заинтересован в расширении повестки регионального сотрудничества между странами Центральной Азии и ЕС", - сказал Рахмон.
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