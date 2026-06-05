Президент Таджикистана и глава МИД Кипра обсудили сотрудничество с ЕС

ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос обсудили в Душанбе состояние и перспективы развития сотрудничества между Душанбе, Никосией и Брюсселем, сообщает пресс-служба главы таджикского государства.