Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине. Архивное фото

Таджикистан и Китай подписали договор о вечном добрососедстве и дружбе

ДУШАНБЕ, 12 мая – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине подписали договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами, сообщает пресс-служба таджикского лидера.

"По итогам встреч на высоком уровне и переговоров между Таджикистаном Китаем был подписан 31 новый документ о сотрудничестве. Главы государств Эмомали Рахмон Си Цзиньпин подписали совместное заявление Таджикистана и Китая об углублении всестороннего сотрудничества и стратегического партнерства в новую эпоху, а также договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами", - говорится в сообщении

Среди подписанных документов - программа сотрудничества МИД двух стран на 2027-2028 годы и меморандум о сотрудничестве на 2026-2028 годы между Компартией КНР и правящей в Таджикистане Народно-демократической партией.

Кроме того, минобразования и науки Таджикистана и министерство науки и технологий КНР расширят сотрудничество в области научно-технических инноваций в сфере искусственного интеллекта. Также план действий по укреплению инвестиционного сотрудничества в области "зеленых" минеральных ресурсов подписали министерства промышленности и новых технологий и Таджикистана и министерство коммерции Китая, также сотрудничать будут Экспортное агентство Таджикистана и Бюро развития экспорта КНР.