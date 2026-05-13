10:00 13.05.2026
Таджикистан и Китай подписали договор о вечном добрососедстве и дружбе

© РИА Новости / Николай Разуваев | Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель КНР Си Цзиньпин подписали договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.
  • Минобразования и науки Таджикистана и министерство науки и технологий КНР расширят сотрудничество в области научно-технических инноваций в сфере искусственного интеллекта.
ДУШАНБЕ, 12 мая – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине подписали договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами, сообщает пресс-служба таджикского лидера.
"По итогам встреч на высоком уровне и переговоров между Таджикистаном и Китаем был подписан 31 новый документ о сотрудничестве. Главы государств Эмомали Рахмон и Си Цзиньпин подписали совместное заявление Таджикистана и Китая об углублении всестороннего сотрудничества и стратегического партнерства в новую эпоху, а также договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами", - говорится в сообщении.
Среди подписанных документов - программа сотрудничества МИД двух стран на 2027-2028 годы и меморандум о сотрудничестве на 2026-2028 годы между Компартией КНР и правящей в Таджикистане Народно-демократической партией.
Кроме того, минобразования и науки Таджикистана и министерство науки и технологий КНР расширят сотрудничество в области научно-технических инноваций в сфере искусственного интеллекта. Также план действий по укреплению инвестиционного сотрудничества в области "зеленых" минеральных ресурсов подписали министерства промышленности и новых технологий и Таджикистана и министерство коммерции Китая, также сотрудничать будут Экспортное агентство Таджикистана и Бюро развития экспорта КНР.
Кроме того, две страны проведут ТЭО реконструкции инфраструктуры пограничного перехода Кульма на границе двух стран и учредят Деловой совет.
