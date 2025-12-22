Рейтинг@Mail.ru
Рахмон поблагодарил Путина за расследовании гибели мальчика из Таджикистана
17:14 22.12.2025
Рахмон поблагодарил Путина за расследовании гибели мальчика из Таджикистана
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поблагодарил российского лидера Владимира Путина за расследование гибели таджикского школьника, по его словам, виновные... РИА Новости, 22.12.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поблагодарил российского лидера Владимира Путина за расследование гибели таджикского школьника, по его словам, виновные должны быть наказаны.
"Для меня, конечно, то, что произошло, это неожиданно. Таких преступников хватает сейчас в мире, мы в очень сложном мире живем. То, что произошло, большое спасибо, что тщательное со стороны наших правоохранительных органов расследование, и виновные должны быть наказаны строго", - сказал он в ходе встречи с Путиным в понедельник.
По данным СК и МВД России, подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался. Подозреваемый задержан.
Путин выразил Рахмону соболезнования в связи с гибелью мальчика в школе
