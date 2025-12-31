В Кремле рассказали о реакции Рахмона на атаку Киева на резиденцию Путина

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон решительно осудил беспрецедентную по масштабу атаку украинских беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Эмомали Рахмон решительно осудил предпринятую в ночь с 28 на 29 декабря беспрецедентную по масштабу атаку украинских ударных беспилотников на госрезиденцию президента России в Новгородской области", - говорится в сообщении.
Убить Путина — плохая идея: чем закончится последняя ошибка Зеленского
30 декабря 2025, 08:00
Особо отмечено, что эта грубая провокация совершена на фоне интенсивных российско-американских контактов по мирному урегулированию украинского кризиса.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Москва ответила на покушение на Путина
Вчера, 08:00