В Кремле рассказали о реакции Рахмона на атаку Киева на резиденцию Путина
11:54 31.12.2025
В Кремле рассказали о реакции Рахмона на атаку Киева на резиденцию Путина
В Кремле рассказали о реакции Рахмона на атаку Киева на резиденцию Путина
в мире
россия
новгородская область
таджикистан
эмомали рахмон
владимир путин
сергей лавров
россия
новгородская область
таджикистан
в мире, россия, новгородская область, таджикистан, эмомали рахмон, владимир путин, сергей лавров
В мире, Россия, Новгородская область, Таджикистан, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, Сергей Лавров
© РИА Новости / Лидия ИсамоваПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
© РИА Новости / Лидия Исамова
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон решительно осудил беспрецедентную по масштабу атаку украинских беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Эмомали Рахмон решительно осудил предпринятую в ночь с 28 на 29 декабря беспрецедентную по масштабу атаку украинских ударных беспилотников на госрезиденцию президента России в Новгородской области", - говорится в сообщении.
Особо отмечено, что эта грубая провокация совершена на фоне интенсивных российско-американских контактов по мирному урегулированию украинского кризиса.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
В миреРоссияНовгородская областьТаджикистанЭмомали РахмонВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
