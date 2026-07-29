Чернышенко назвал "Игры будущего" подарком России всему миру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко назвал «Игры будущего — 2026» подарком России всему миру.
- Более 800 спортсменов из 34 стран примут участие в «Играх будущего», которые пройдут с 29 июля по 9 августа в Астане.
- Соревнования по фиджитал-дисциплинам регулярно проходят более чем в 120 странах и собирают многомиллионную аудиторию.
АСТАНА, 29 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, прибывший в Астану на международный турнир "Игры будущего-2026", заявил, что эти соревнования стали "подарком России всему миру".
Ранее пресс-служба президента Казахстана информировала, что участниками состязаний, которые пройдут с 29 июля по 9 августа в столице Казахстана, станут более 800 спортсменов из 34 стран.
"Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. В октябре 2024 года пресс-служба "Игр будущего" сообщила, что третьи игры пройдут в 2026 году в Казахстане. Конкурентами страны в борьбе за право проведения соревнований выступали Перу и Чили.
"Поскольку мне довелось и повезло возглавлять еще оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, то мне действительно есть с чем сравнивать. Игры, которые впервые по решению нашего президента были проведены в 2024 году в Казани, дали старт новому международному движению, которое ранее не существовало. Это был подарок, по сути дела, России всему миру, который объединяет цифровой и физический спорт", - заявил Чернышенко журналистам в Астане.
По его словам, международное движение "Игр будущего" активно развивается: соревнования по фиджитал-дисциплинам регулярно проходят более чем в 120 странах и собирают многомиллионную аудиторию. Чернышенко также отметил современную спортивную инфраструктуру Астаны и высокую вовлеченность молодежи, добавив, что столица Казахстана задает новые стандарты развития этого спортивного движения.
Соревнования пройдут на четырех спортивных объектах Астаны, соответствующих международным стандартам: легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan, Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, Национальном теннисном центре Beeline Arena и ледовом дворце "Барыс Арена". Призовой фонд "Игр будущего - 2026" составит 4,65 миллиона долларов.
По сообщению пресс-службы главы республики, Касым-Жомарт Токаев выступит на церемонии открытия международного турнира. В мероприятии также примут участие президенты Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Таджикистана Эмомали Рахмон.
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