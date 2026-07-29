Чернышенко назвал "Игры будущего" подарком России всему миру

"Поскольку мне довелось и повезло возглавлять еще оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, то мне действительно есть с чем сравнивать. Игры, которые впервые по решению нашего президента были проведены в 2024 году в Казани, дали старт новому международному движению, которое ранее не существовало. Это был подарок, по сути дела, России всему миру, который объединяет цифровой и физический спорт", - заявил Чернышенко журналистам в Астане.