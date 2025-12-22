https://ria.ru/20251222/putin-2063901027.html
Путин пообещал держать Таджикистан в курсе дела о гибели мальчика
Путин пообещал держать Таджикистан в курсе дела о гибели мальчика - РИА Новости, 22.12.2025
Путин пообещал держать Таджикистан в курсе дела о гибели мальчика
Президент РФ Владимир Путин заверил своего таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона, что Россия будет держать республику в курсе расследования по делу о гибели
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заверил своего таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона, что Россия будет держать республику в курсе расследования по делу о гибели в подмосковной школе мальчика из Таджикистана.
"Так и будет обязательно! Наши правоохранительные органы работают друг с другом очень тесно. Уровень доверия между ними очень высокий. Не сомневаюсь, что расследование будет полноценным. И мы будем держать в курсе того, что происходит, вас и ваших представителей из правоохранительных органов", - пообещал Путин
.
Он добавил, что его шокировало данное преступление.
"Как уже сказал, преступление подобного рода вообще выходит за грань понимания, но если совершаются вот такие теракты, совершаются еще в отношении детей, то это вызывает особые чувства", - сказал российский лидер, попросив передать семье погибшего самые искренние слова соболезнования.