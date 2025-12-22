Путин пообещал держать Таджикистан в курсе дела о гибели мальчика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заверил своего таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона, что Россия будет держать республику в курсе расследования по делу о гибели в подмосковной школе мальчика из Таджикистана.

"Как уже сказал, преступление подобного рода вообще выходит за грань понимания, но если совершаются вот такие теракты, совершаются еще в отношении детей, то это вызывает особые чувства", - сказал российский лидер, попросив передать семье погибшего самые искренние слова соболезнования.