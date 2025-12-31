https://ria.ru/20251231/afganistan-2065827301.html
Путин и Рахмон обсудили ситуацию вокруг Афганистана
Путин и Рахмон обсудили ситуацию вокруг Афганистана - РИА Новости, 31.12.2025
Путин и Рахмон обсудили ситуацию вокруг Афганистана
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора затронули региональную проблематику с учетом развития... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T12:06:00+03:00
2025-12-31T12:06:00+03:00
2025-12-31T12:19:00+03:00
в мире
афганистан
россия
таджикистан
эмомали рахмон
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013160598_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_465c768b61ce97220865fdd214e1771b.jpg
https://ria.ru/20251231/rahmon-2065825920.html
афганистан
россия
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013160598_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_a61d93bc5a8ad2331a365feb87b9eac8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, россия, таджикистан, эмомали рахмон, владимир путин
В мире, Афганистан, Россия, Таджикистан, Эмомали Рахмон, Владимир Путин
Путин и Рахмон обсудили ситуацию вокруг Афганистана
Путин и Рахмон в разговоре обсудили развитие ситуации вокруг Афганистана