Рейтинг@Mail.ru
Путин и Рахмон обсудили ситуацию вокруг Афганистана - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 31.12.2025 (обновлено: 12:19 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/afganistan-2065827301.html
Путин и Рахмон обсудили ситуацию вокруг Афганистана
Путин и Рахмон обсудили ситуацию вокруг Афганистана - РИА Новости, 31.12.2025
Путин и Рахмон обсудили ситуацию вокруг Афганистана
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора затронули региональную проблематику с учетом развития... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T12:06:00+03:00
2025-12-31T12:19:00+03:00
в мире
афганистан
россия
таджикистан
эмомали рахмон
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013160598_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_465c768b61ce97220865fdd214e1771b.jpg
https://ria.ru/20251231/rahmon-2065825920.html
афганистан
россия
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013160598_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_a61d93bc5a8ad2331a365feb87b9eac8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, россия, таджикистан, эмомали рахмон, владимир путин
В мире, Афганистан, Россия, Таджикистан, Эмомали Рахмон, Владимир Путин
Путин и Рахмон обсудили ситуацию вокруг Афганистана

Путин и Рахмон в разговоре обсудили развитие ситуации вокруг Афганистана

© AP Photo / Siddiqullah AlizaiКабул
Кабул - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Siddiqullah Alizai
Кабул. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора затронули региональную проблематику с учетом развития ситуации вокруг Афганистана, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин и Рахмон созвонились в среду. Сообщалось, что Путин поздравил его с наступающим Новым годом.
«
"Затронута также региональная проблематика с учетом развития ситуации вокруг Афганистана", - говорится в сообщении.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В Кремле рассказали о реакции Рахмона на атаку Киева на резиденцию Путина
Вчера, 11:54
 
В миреАфганистанРоссияТаджикистанЭмомали РахмонВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала