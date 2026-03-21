Путин поздравил с Наврузом лидеров нескольких государств

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравления по случаю праздника Навруз лидерам Азербайджана Ильхаму Алиеву, Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, Киргизии Садыру Жапарову, Таджикистана Эмомали Рахмону, Туркмении Сердару Бердымухамедову и Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России направил поздравления по случаю весеннего праздника Навруз президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову, президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову и президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в поздравлениях отмечен высокий уровень двусторонних отношений с указанными государствами СНГ и выражена уверенность в том, что взаимовыгодные многоплановые связи с ними будут и впредь успешно развиваться.
22 марта 2025, 15:27