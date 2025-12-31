Путин обсудил с Рахмоном стратегическое партнерство двух стран

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном стратегическое партнерство двух стран, сообщила пресс-служба Кремля.

« "Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. <...> Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества", — говорится в релизе.

Рахмон резко осудил атаку дронов на резиденцию Путина в Новгородской области. Он назвал подобные действия недопустимыми и мешающими переговорному процессу.

Также лидеры затронули региональную проблематику с учетом развития ситуации вокруг Афганистана.

В заключение президенты поздравили друг друга с наступающим Новым годом, пожелав крепкого здоровья и успехов, а дружественным народам двух стран прочного мира, благополучия и процветания.

Нападение на резиденцию

Киев в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.