Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Рахмоном стратегическое партнерство двух стран - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 31.12.2025 (обновлено: 14:41 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/putin-2065825062.html
Путин обсудил с Рахмоном стратегическое партнерство двух стран
Путин обсудил с Рахмоном стратегическое партнерство двух стран - РИА Новости, 31.12.2025
Путин обсудил с Рахмоном стратегическое партнерство двух стран
Президент Владимир Путин обсудил с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном стратегическое партнерство двух стран, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T11:45:00+03:00
2025-12-31T14:41:00+03:00
политика
владимир путин
эмомали рахмон
таджикистан
россия
новгородская область
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036048674_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_40fc5392f1350d346cd0e190be2373c6.jpg
https://ria.ru/20251009/rossija-2047251311.html
https://ria.ru/20251230/lavrov-2065706664.html
https://ria.ru/20251231/ataka-2065823023.html
таджикистан
россия
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036048674_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f623e5ca7be1d49a4f19f2ac97943689.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, эмомали рахмон, таджикистан, россия, новгородская область, сергей лавров, в мире
Политика, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Таджикистан, Россия, Новгородская область, Сергей Лавров, В мире
Путин обсудил с Рахмоном стратегическое партнерство двух стран

Путин обсудил с Рахмоном стратегическое партнерство России и Таджикистана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном стратегическое партнерство двух стран, сообщила пресс-служба Кремля.
«

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. <...> Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества", — говорится в релизе.

Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время заявления для СМИ в Дворце Нации в Душанбе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Россия и Таджикистан заключили соглашение в сфере трудовой миграции
9 октября 2025, 12:50
Рахмон резко осудил атаку дронов на резиденцию Путина в Новгородской области. Он назвал подобные действия недопустимыми и мешающими переговорному процессу.
Также лидеры затронули региональную проблематику с учетом развития ситуации вокруг Афганистана.
В заключение президенты поздравили друг друга с наступающим Новым годом, пожелав крепкого здоровья и успехов, а дружественным народам двух стран прочного мира, благополучия и процветания.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Лавров выразил благодарность странам, осудившим атаку на резиденцию Путина
30 декабря 2025, 16:05

Нападение на резиденцию

Киев в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинскую атаку.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Лукашенко назвал атаку ВСУ на резиденцию Путина дичайшим терроризмом
Вчера, 11:16
 
ПолитикаВладимир ПутинЭмомали РахмонТаджикистанРоссияНовгородская областьСергей ЛавровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала