Путин обсудил с Рахмоном стратегическое партнерство двух стран

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном стратегическое партнерство двух стран, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. <...> Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества", — говорится в релизе.
Рахмон резко осудил атаку дронов на резиденцию Путина в Новгородской области. Он назвал подобные действия недопустимыми и мешающими переговорному процессу.
Также лидеры затронули региональную проблематику с учетом развития ситуации вокруг Афганистана.
В заключение президенты поздравили друг друга с наступающим Новым годом, пожелав крепкого здоровья и успехов, а дружественным народам двух стран прочного мира, благополучия и процветания.
Нападение на резиденцию
Киев в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинскую атаку.