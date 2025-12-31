Рейтинг@Mail.ru
11:59 31.12.2025
Путин и Рахмон подтвердили настрой на укрепление партнерства
Путин и Рахмон подтвердили настрой на укрепление партнерства

Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре подтвердили обоюдный настрой на укрепление отношений стратегического партнерства стран, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном... Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В Кремле рассказали о реакции Рахмона на атаку Киева на резиденцию Путина
