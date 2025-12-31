https://ria.ru/20251231/putin-2065826607.html
Путин и Рахмон подтвердили настрой на укрепление партнерства
Путин и Рахмон подтвердили настрой на укрепление партнерства - РИА Новости, 31.12.2025
Путин и Рахмон подтвердили настрой на укрепление партнерства
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре подтвердили обоюдный настрой на укрепление отношений... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T11:59:00+03:00
2025-12-31T11:59:00+03:00
2025-12-31T11:59:00+03:00
в мире
россия
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/49/1552774905_0:0:2881:1622_1920x0_80_0_0_e4e1857dbc91b0d549e9fa75b2c98f91.jpg
https://ria.ru/20251231/rahmon-2065825920.html
россия
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/49/1552774905_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_f21969559287a6919a5a2e3aed5edb75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон
В мире, Россия, Таджикистан, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
Путин и Рахмон подтвердили настрой на укрепление партнерства
Путин и Рахмон во время разговора подтвердили настрой на укрепление партнерства