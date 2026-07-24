Президента Вьетнама объявили лауреатом премии мира имени Толстого

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президента Вьетнама То Лама объявили лауреатом международной премии мира имени Льва Толстого за 2026 год.
- Решение жюри огласил внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент Вьетнама То Лам объявлен лауреатом международной премии мира имени Льва Толстого за 2026 год, передает корреспондент РИА Новости.
"Выбор президента То Лама - прекрасный пример страны, которая была разрушена войной, а теперь восстанавливается и заняла заметную позицию в экономике и дипломатии", - заявил он журналистам после оглашения решения.
Как уточнили в фонде премии мира Толстого, члены жюри особенно отметили вклад лидера Вьетнама в создание новой региональной архитектуры равной и неделимой безопасности.
Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность.
Лауреатами премии в 2025 году стали президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Киргизии Садыр Жапаров и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Первая премия имени Толстого была присуждена в 2024 году Африканскому союзу.
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