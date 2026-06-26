В реке Пяндж обнаружили тело главы ГБАО Таджикистана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тело руководителя Горно-Бадахшанской автономной области Алишера Мирзонабота, погибшего в автомобильной аварии 17 июня, найдено в реке Пяндж на границе с Афганистаном.
- В том же месте найдено тело его водителя, а поиски тел жены главы ГБАО, их трехлетней дочери и помощника продолжаются.
ДУШАНБЕ, 26 июн – РИА Новости. Тело руководителя Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Алишера Мирзонабота, погибшего в автомобильной аварии 17 июня, найдено в реке Пяндж на границе с Афганистаном, сообщили РИА Новости в комитете по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана.
"Тело Мирзонабота было найдено в реке Пяндж в 20 километрах от места аварии. Накануне примерно в том же месте найдено тело его водителя. Оба тела опознаны родными и сослуживцами", - сказал представитель ведомства.
По его словам, в настоящее время продолжаются поиски тел трех других погибших в том ДТП - жены главы ГБАО, их трехлетней дочери и его помощника.
Мирзонабот погиб в возрасте 45 лет. Будучи уроженцем Рушанского района ГБАО, он руководил регионом с ноября 2021 года. До этого возглавлял административный центр автономии город Хорог, а ранее занимал должность зампредседателя Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, служил в погранвойсках республики.
Автомобиль, в котором чиновник находился вместе с женой, дочерью и помощником, упал в Пяндж утром 17 июня на 282-м километре автодороги Душанбе - Хорог, в окрестностях поселка Зигар Дарвазского района. Расследование аварии взял под личный контроль президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который направил на место происшествия глав МВД, КЧС и госкомитета нацбезопасности. Поиски продолжались на расстоянии более 120 километров от места ДТП, были задействованы более 100 спасателей и местные жители.