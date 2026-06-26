В реке Пяндж обнаружили тело главы ГБАО Таджикистана

Краткий пересказ от РИА ИИ Тело руководителя Горно-Бадахшанской автономной области Алишера Мирзонабота, погибшего в автомобильной аварии 17 июня, найдено в реке Пяндж на границе с Афганистаном.

В том же месте найдено тело его водителя, а поиски тел жены главы ГБАО, их трехлетней дочери и помощника продолжаются.

ДУШАНБЕ, 26 июн – РИА Новости. Тело руководителя Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Алишера Мирзонабота, погибшего в автомобильной аварии 17 июня, найдено в реке Пяндж на границе с Афганистаном, сообщили РИА Новости в комитете по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана.

"Тело Мирзонабота было найдено в реке Пяндж в 20 километрах от места аварии. Накануне примерно в том же месте найдено тело его водителя. Оба тела опознаны родными и сослуживцами", - сказал представитель ведомства.

По его словам, в настоящее время продолжаются поиски тел трех других погибших в том ДТП - жены главы ГБАО, их трехлетней дочери и его помощника.

Мирзонабот погиб в возрасте 45 лет. Будучи уроженцем Рушанского района ГБАО, он руководил регионом с ноября 2021 года. До этого возглавлял административный центр автономии город Хорог, а ранее занимал должность зампредседателя Госкомитета национальной безопасности Таджикистана , служил в погранвойсках республики.