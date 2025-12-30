Спецслужбы поддерживают связь с Таджикистаном по делу о теракте в "Крокусе"

ДУШАНБЕ, 30 дек – РИА Новости. Спецслужбы России поддерживают связь с Таджикистаном по делу о теракте в "Крокус сити холле", сотрудничество направлено на пресечение связей террористов, сообщил в интервью РИА Новости российский посол в Душанбе Семен Григорьев.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
"Российские спецслужбы поддерживают активное взаимодействие с профильными ведомствами Республики Таджикистан. Это сотрудничество направлено на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств теракта в "Крокус сити холле", а также на выявление и пресечение возможных связей террористов", - сказал посол.
По словам высокопоставленного дипломата, тесную работу и высокий уровень доверия между правоохранительными органами России и Таджикистана отметил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с таджикским главой государства Эмомали Рахмоном 22 декабря в Санкт-Петербурге в связи с убийством таджикского мальчика в подмосковной средней школе.
По данным СК и МВД России, подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался. Подозреваемый задержан.
