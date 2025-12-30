Рейтинг@Mail.ru
Спецслужбы поддерживают связь с Таджикистаном по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 30.12.2025
13:19 30.12.2025
Спецслужбы поддерживают связь с Таджикистаном по делу о теракте в "Крокусе"
Спецслужбы поддерживают связь с Таджикистаном по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 30.12.2025
Спецслужбы поддерживают связь с Таджикистаном по делу о теракте в "Крокусе"
Спецслужбы России поддерживают связь с Таджикистаном по делу о теракте в "Крокус сити холле", сотрудничество направлено на пресечение связей террористов,... РИА Новости, 30.12.2025
происшествия
россия
таджикистан
душанбе
семен григорьев
владимир путин
эмомали рахмон
крокус сити холл
происшествия, россия, таджикистан, душанбе, семен григорьев, владимир путин, эмомали рахмон, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Таджикистан, Душанбе, Семен Григорьев, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ)
Спецслужбы поддерживают связь с Таджикистаном по делу о теракте в "Крокусе"

Григорьев: Россия и Таджикистан поддерживают связь по делу о теракте в «Крокусе»

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
ДУШАНБЕ, 30 дек – РИА Новости. Спецслужбы России поддерживают связь с Таджикистаном по делу о теракте в "Крокус сити холле", сотрудничество направлено на пресечение связей террористов, сообщил в интервью РИА Новости российский посол в Душанбе Семен Григорьев.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" дал первые показания в суде
15 декабря, 20:10
"Российские спецслужбы поддерживают активное взаимодействие с профильными ведомствами Республики Таджикистан. Это сотрудничество направлено на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств теракта в "Крокус сити холле", а также на выявление и пресечение возможных связей террористов", - сказал посол.
По словам высокопоставленного дипломата, тесную работу и высокий уровень доверия между правоохранительными органами России и Таджикистана отметил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с таджикским главой государства Эмомали Рахмоном 22 декабря в Санкт-Петербурге в связи с убийством таджикского мальчика в подмосковной средней школе.
По данным СК и МВД России, подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался. Подозреваемый задержан.
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"Крокус" обжаловал взыскание в пользу пострадавших в теракте
9 декабря, 22:50
 
ПроисшествияРоссияТаджикистанДушанбеСемен ГригорьевВладимир ПутинЭмомали РахмонКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
