Спецслужбы поддерживают связь с Таджикистаном по делу о теракте в "Крокусе"

ДУШАНБЕ, 30 дек – РИА Новости. Спецслужбы России поддерживают связь с Таджикистаном по делу о теракте в "Крокус сити холле", сотрудничество направлено на пресечение связей террористов, сообщил в интервью РИА Новости российский посол в Душанбе Семен Григорьев.

Террористический акт в концертном зале " Крокус сити холл " в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК , погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

"Российские спецслужбы поддерживают активное взаимодействие с профильными ведомствами Республики Таджикистан. Это сотрудничество направлено на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств теракта в "Крокус сити холле", а также на выявление и пресечение возможных связей террористов", - сказал посол.