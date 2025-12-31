Путин в 2025 году провел более 100 телефонных разговоров с лидерами

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел более 100 телефонных разговоров с зарубежными коллегами в этом году, в числе самых частых телефонных собеседников оказался американский лидер Дональд Трамп, подсчитало РИА Новости.

Всего Путин поговорил с главами 28 стран. Кроме того, он пообщался по телефону с новым папой Римским Львом XIV.