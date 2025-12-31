Рейтинг@Mail.ru
Путин в 2025 году провел более 100 телефонных разговоров с лидерами - РИА Новости, 31.12.2025
17:31 31.12.2025
Путин в 2025 году провел более 100 телефонных разговоров с лидерами
Путин в 2025 году провел более 100 телефонных разговоров с лидерами
Путин в 2025 году провел более 100 телефонных разговоров с лидерами
Президент России Владимир Путин провел более 100 телефонных разговоров с зарубежными коллегами в этом году, в числе самых частых телефонных собеседников... РИА Новости, 31.12.2025
Путин в 2025 году провел более 100 телефонных разговоров с лидерами

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел более 100 телефонных разговоров с зарубежными коллегами в этом году, в числе самых частых телефонных собеседников оказался американский лидер Дональд Трамп, подсчитало РИА Новости.
За 2025 год Путин провел 103 разговора с зарубежными коллегами. Чаще всего глава государства созванивался с Трампом (десять раз). Также по десять раз Путин связывался с коллегами из СНГ: президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Девять телефонных разговоров в этом году российский лидер провел с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
В число наиболее частых телефонных собеседников Путина также вошли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (семь раз), премьер Израиля Биньямин Нетаньяху (шесть раз), президент Таджикистана Эмомали Рахмон (шесть раз).
Впервые почти за три года 1 июля состоялся телефонный разговор главы государства с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Всего Путин поговорил с главами 28 стран. Кроме того, он пообщался по телефону с новым папой Римским Львом XIV.
Путин в 2025 году провел пять губернаторских кадровых перестановок
