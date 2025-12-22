https://ria.ru/20251222/putin-2063896646.html
Путин выразил Рахмону соболезнования в связи с гибелью мальчика в школе
Путин выразил Рахмону соболезнования в связи с гибелью мальчика в школе - РИА Новости, 22.12.2025
Путин выразил Рахмону соболезнования в связи с гибелью мальчика в школе
Президент РФ Владимир Путин выразил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону соболезнования в связи с гибелью в школе мальчика из Таджикистана, российский лидер... РИА Новости, 22.12.2025
"Виновные будут наказаны". Путин о трагедии в подмосковной школе
Президент РФ Владимир Путин выразил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону соболезнования в связи с гибелью в школе мальчика из Таджикистана, российский лидер пообещал, что виновные будут наказаны.
Путин выразил Рахмону соболезнования в связи с гибелью мальчика в школе
Путин выразил Рахмону соболезнования в связи с гибелью мальчика из Таджикистана