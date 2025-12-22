Путин выразил Рахмону соболезнования в связи с гибелью мальчика в школе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону соболезнования в связи с гибелью в школе мальчика из Таджикистана, российский лидер пообещал, что виновные будут наказаны.