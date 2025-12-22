Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил Рахмону соболезнования в связи с гибелью мальчика в школе
17:01 22.12.2025 (обновлено: 17:29 22.12.2025)
Путин выразил Рахмону соболезнования в связи с гибелью мальчика в школе
Путин выразил Рахмону соболезнования в связи с гибелью мальчика в школе - РИА Новости, 22.12.2025
Путин выразил Рахмону соболезнования в связи с гибелью мальчика в школе
Президент РФ Владимир Путин выразил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону соболезнования в связи с гибелью в школе мальчика из Таджикистана, российский лидер... РИА Новости, 22.12.2025
владимир путин
таджикистан
россия
эмомали рахмон
таджикистан
россия
2025
"Виновные будут наказаны". Путин о трагедии в подмосковной школе
Президент РФ Владимир Путин выразил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону соболезнования в связи с гибелью в школе мальчика из Таджикистана, российский лидер пообещал, что виновные будут наказаны.
Путин выразил Рахмону соболезнования в связи с гибелью мальчика в школе

Путин выразил Рахмону соболезнования в связи с гибелью мальчика из Таджикистана

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону соболезнования в связи с гибелью в школе мальчика из Таджикистана, российский лидер пообещал, что виновные будут наказаны.
"Начать нашу двустороннюю встречу хотел бы со слов искреннего соболезнования и вам, и семье мальчика из Таджикистана, который погиб несколько дней назад", - сказал Путин в ходе встречи с таджикистанским лидером.
"Совершение терактов в отношении детей - это особенно отвратительное преступление и без всякого сомнения следствие будет доведено до конца и (виновные - ред.), безусловно, будут наказаны в полном объеме", - заверил президент РФ.
Следователи и криминалисты ГСУ СК по Московской области продолжают работу на месте происшествия в Успенской школе в поселке Горки-2 Московской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В квартире подозреваемого в преступлении в одинцовской школе прошли обыски
Владимир ПутинТаджикистанРоссияЭмомали Рахмон
 
 
