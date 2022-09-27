https://ria.ru/20220927/moiseev-1819881723.html

Биография Бориса Моисеева

Биография Бориса Моисеева - РИА Новости, 27.09.2022

Биография Бориса Моисеева

Эстрадный певец, танцовщик, хореограф Борис Михайлович Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилеве (Белоруссия). РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T18:18

2022-09-27T18:18

2022-09-27T18:19

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Эстрадный певец, танцовщик, хореограф Борис Михайлович Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилеве (Белоруссия).В детстве занимался в танцевальном кружке. После окончания школы уехал в Минск, где окончил хореографическое училище.Работал в Харьковском академическом театре оперы и балета им. Лысенко артистом балета, затем – хореографом-постановщиком.В 1975 году переехал в Каунас (Литва), где танцевал в балетной труппе Каунасского государственного музыкального театра, являлся главным балетмейстером литовского оркестра "Тринитас". В 1978 году создал танцевальное трио "Экспрессия". В его составе некоторое время работал в "Театре песни" Аллы Пугачевой.В 1988-1989 годах трио "Экспрессия" выступало в клубах Франции, Италии, США, а также участвовало в телешоу "Рафаэлла Кара представляет" на итальянском телеканале RAI-2.Некоторое время Моисеев работал в США: был хореографом танцевальных шоу, главным режиссером-постановщиком муниципального театра в Новом Орлеане.В 1991 году вернулся в Россию и начал сольную карьеру. Выступал с шоу-спектаклями "Борис Моисеев и его леди" (1992), "Боря М.+Бони М" (1993) с участием группы Boney M, "Шоу продолжается - памяти Фредди Меркьюри" (1993), "Каприз Бориса Моисеева" (1994). В 1994 году в соавторстве с Виктором Чайкой записал свою первую песню "Эгоист".В 1995 году создал собственный шоу-театр, после чего поставил сольные программы-спектакли "Дитя порока" (1995), "Падший ангел" (1996), "Королевство любви" (1998). Выпустил альбомы и шоу-программы "Праздник! Праздник!" (1998), "Просто Щелкунчик" (1999), "Лебедь" (2000), "По секрету" (2000), "Потанцуем?!" (2001), "Чужой" (2002), "Империя чувств" (2004), "Любимый человек" (2004).В 2003 году записал несколько песен в дуэте с французским певцом Нильдой Фернандесом.В 2005 году совместно с Людмилой Гурченко поставил гламур-шоу "В этой осени никто не виноват…".В 2007 году представил шоу "Леди и Джентльмены", а также автобиографию и одноименный альбом "Птичка: живой звук". В 2009 году поставил юбилейное шоу "Десерт".В декабре 2010 года артист пережил инсульт и смог вернуться к творчеству только летом 2011 года. В 2012 году вышел альбом Моисеева "Пастор. Лучший из мужчин".Борис Моисеев снимался в фильмах "Пришла и говорю" (1985), "Удар лотоса" (2001), "Безумный день или женитьба Фигаро" (2003), "Али-Баба и сорок разбойников" (2005), "Дневной Дозор" (2005), "Провинциальные страсти" (2006), "Самый лучший фильм" (2007), "Золотая рыбка" (2008), "Золотой ключик" (2009), "Зайцев, жги! История шоумена" (2010). Сыграл главную роль Риголетто в фильме "Месть шута" (1993).В 2015 году Борис Моисеев прекратил активную концертную деятельность, но продолжил выпускать песни, иногда выступать и сниматься в ТВ-программах. В 2019 году он записал совместную композицию "Роттердам" с популярным казахским певцом Алишером. В 2006 году Борису Моисееву было присуждено звание заслуженного артиста России. Он неоднократно становился лауреатом музыкальных премий "Песня года" и "Золотой граммофон". Шоу-программы Моисеева дважды (1993, 1994) были отмечены национальной премией в области зрелищ и популярной музыки "Овация", в 1997 году награду получил танцевальный коллектив Бориса Моисеева. 27 сентября 2022 года Борис Моисеева скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

сша

россия

могилев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, борис моисеев, алла пугачева, сша, россия, могилев