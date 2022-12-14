https://ria.ru/20221214/moiseev-1838554182.html

Брат Бориса Моисеева оспорит его наследство

Брат Бориса Моисеева оспорит его наследство - РИА Новости, 14.12.2022

Брат Бориса Моисеева оспорит его наследство

Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач будет оспаривать распределение наследства артиста в суде. По мнению родственника артиста, певец составил завещание под... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:50

2022-12-14T13:50

2022-12-14T13:50

шоубиз

борис моисеев

александр добровинский

наследство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819858754_0:159:2049:1311_1920x0_80_0_0_c0a854b8431ac0cd66c6ae81fbf78acf.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач будет оспаривать распределение наследства артиста в суде. По мнению родственника артиста, певец составил завещание под давлением "третьих лиц". Об этом сообщил его представитель Александр Добровинский. Также он сообщил, что, по словам Толкача, действия "заинтересованных лиц, получивших активы Бориса Моисеева, должны быть рассмотрены следствием, а выгодоприобретатели – фигурировать в уголовном деле".Кроме того, Добровинский отметил, что речь идет о крупных суммах. Однако он не уточнил, каких именно. Юрист также добавил, что еще не видел текст завещания и не знает, кому досталось наследство артиста. Адвокат планирует подать иск в суд после изучения всех необходимых бумаг. Моисеев скончался 27 сентября. Ему было 68 лет. Причиной смерти певца назвали третий инсульт. Артиста похоронили 2 октября на Троекуровском кладбище в Москве. Ранее Толкач назвал еще троих наследников звезды: домработницу, уборщицу и соседа музыканта. По его мнению, они могли завладеть имуществом покойной знаменитости незаконно.

https://ria.ru/20221002/moiseev-1820973564.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

борис моисеев, александр добровинский, наследство