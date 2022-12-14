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Брат Бориса Моисеева оспорит его наследство - РИА Новости, 14.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221214/moiseev-1838554182.html
Брат Бориса Моисеева оспорит его наследство
Брат Бориса Моисеева оспорит его наследство - РИА Новости, 14.12.2022
Брат Бориса Моисеева оспорит его наследство
Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач будет оспаривать распределение наследства артиста в суде. По мнению родственника артиста, певец составил завещание под... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:50
2022-12-14T13:50
шоубиз
борис моисеев
александр добровинский
наследство
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач будет оспаривать распределение наследства артиста в суде. По мнению родственника артиста, певец составил завещание под давлением "третьих лиц". Об этом сообщил его представитель Александр Добровинский. Также он сообщил, что, по словам Толкача, действия "заинтересованных лиц, получивших активы Бориса Моисеева, должны быть рассмотрены следствием, а выгодоприобретатели – фигурировать в уголовном деле".Кроме того, Добровинский отметил, что речь идет о крупных суммах. Однако он не уточнил, каких именно. Юрист также добавил, что еще не видел текст завещания и не знает, кому досталось наследство артиста. Адвокат планирует подать иск в суд после изучения всех необходимых бумаг. Моисеев скончался 27 сентября. Ему было 68 лет. Причиной смерти певца назвали третий инсульт. Артиста похоронили 2 октября на Троекуровском кладбище в Москве. Ранее Толкач назвал еще троих наследников звезды: домработницу, уборщицу и соседа музыканта. По его мнению, они могли завладеть имуществом покойной знаменитости незаконно.
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борис моисеев, александр добровинский, наследство
Шоубиз, Борис Моисеев, Александр Добровинский, Наследство
13:50 14.12.2022
 
Брат Бориса Моисеева оспорит его наследство

Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач оспорит его наследство

© РИА Новости / Майя Машатина / Перейти в медиабанкПевец Борис Моисеев в своей квартире на Рублевке
Певец Борис Моисеев в своей квартире на Рублевке - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Майя Машатина
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач будет оспаривать распределение наследства артиста в суде. По мнению родственника артиста, певец составил завещание под давлением "третьих лиц". Об этом сообщил его представитель Александр Добровинский.

"Некоторое время назад господин Маркс Толкач пригласил меня представлять его интересы в наследственном деле его брата Бориса Моисеева. Со слов господина Толкача, весь объем документов, согласно которому Борис Моисеев был лишен своих активов, а Маркс Толкач наследства, были составлены под давлением и/или ничтожны", – рассказал защитник РИА Новости.

Также он сообщил, что, по словам Толкача, действия "заинтересованных лиц, получивших активы Бориса Моисеева, должны быть рассмотрены следствием, а выгодоприобретатели – фигурировать в уголовном деле".
Кроме того, Добровинский отметил, что речь идет о крупных суммах. Однако он не уточнил, каких именно.
Юрист также добавил, что еще не видел текст завещания и не знает, кому досталось наследство артиста. Адвокат планирует подать иск в суд после изучения всех необходимых бумаг.
Моисеев скончался 27 сентября. Ему было 68 лет. Причиной смерти певца назвали третий инсульт. Артиста похоронили 2 октября на Троекуровском кладбище в Москве.
Ранее Толкач назвал еще троих наследников звезды: домработницу, уборщицу и соседа музыканта. По его мнению, они могли завладеть имуществом покойной знаменитости незаконно.
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