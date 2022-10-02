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Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 02.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221002/moiseev-1820984836.html
Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище
Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 02.10.2022
Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище
Заслуженного артиста России Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T15:19
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шоубиз
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Заслуженного артиста России Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. В воскресенье на Троекуровском кладбище состоялось открытое прощание с артистом, на которое пришли близкие, друзья и коллеги, в том числе артисты Николай Басков, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Надежда Бабкина и Сергей Пенкин.Борис Моисеев похоронен на участке 21, рядом покоятся актеры Борис Клюев и Сергей Сосновский.Борис Моисеев – заслуженный артист РФ, певец, танцовщик, хореограф. Родился 4 марта 1954 года в Белорусской ССР. В 1964-м Моисеев поступил в Белорусское хореографическое училище, через 10 лет дебютировал в музыкальной комедии режиссера Юрия Цветкова "Ясь и Янина". В 1975 году Моисеев начал работать в Каунасском Государственном музыкальном театре, а позже стал главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР "Тримитас". Более 30 лет Моисеев не сходил с эстрадной сцены, выступая в качестве хореографа, режиссера, певца. Его дискография насчитывает десять альбомов, в частности, "Дитя порока", "Просто Щелкунчик", "Чужой", "Любимый человек", "Ангел".
https://ria.ru/20220927/moiseev-1819878269.html
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борис моисеев, москва
Шоубиз, Борис Моисеев, Москва
15:19 02.10.2022
 
Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище

Заслуженного артиста России Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкКрест и портрет артиста Бориса Моисеева на церемонии захоронения на Троекуровском кладбище
Крест и портрет артиста Бориса Моисеева на церемонии захоронения на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Крест и портрет артиста Бориса Моисеева на церемонии захоронения на Троекуровском кладбище
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Заслуженного артиста России Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. В воскресенье на Троекуровском кладбище состоялось открытое прощание с артистом, на которое пришли близкие, друзья и коллеги, в том числе артисты Николай Басков, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Надежда Бабкина и Сергей Пенкин.
Певец Борис Моисеев выступает на Рождественских встречах Аллы Пугачевой в СК Олимпийский в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 18:41Шоубиз
Экспрессия Бориса Моисеева: мастер эпатажа и дитя порока
Борис Моисеев похоронен на участке 21, рядом покоятся актеры Борис Клюев и Сергей Сосновский.
Борис Моисеев – заслуженный артист РФ, певец, танцовщик, хореограф. Родился 4 марта 1954 года в Белорусской ССР. В 1964-м Моисеев поступил в Белорусское хореографическое училище, через 10 лет дебютировал в музыкальной комедии режиссера Юрия Цветкова "Ясь и Янина". В 1975 году Моисеев начал работать в Каунасском Государственном музыкальном театре, а позже стал главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР "Тримитас". Более 30 лет Моисеев не сходил с эстрадной сцены, выступая в качестве хореографа, режиссера, певца. Его дискография насчитывает десять альбомов, в частности, "Дитя порока", "Просто Щелкунчик", "Чужой", "Любимый человек", "Ангел".
Певец Борис Моисеев в своей квартире на Рублевке - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 18:18
Биография Бориса Моисеева
 
ШоубизБорис МоисеевМосква
 
 
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