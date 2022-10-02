https://ria.ru/20221002/moiseev-1820984836.html

Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище

Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 02.10.2022

Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище

Заслуженного артиста России Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T15:19

2022-10-02T15:19

2022-10-02T15:19

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Заслуженного артиста России Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. В воскресенье на Троекуровском кладбище состоялось открытое прощание с артистом, на которое пришли близкие, друзья и коллеги, в том числе артисты Николай Басков, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Надежда Бабкина и Сергей Пенкин.Борис Моисеев похоронен на участке 21, рядом покоятся актеры Борис Клюев и Сергей Сосновский.Борис Моисеев – заслуженный артист РФ, певец, танцовщик, хореограф. Родился 4 марта 1954 года в Белорусской ССР. В 1964-м Моисеев поступил в Белорусское хореографическое училище, через 10 лет дебютировал в музыкальной комедии режиссера Юрия Цветкова "Ясь и Янина". В 1975 году Моисеев начал работать в Каунасском Государственном музыкальном театре, а позже стал главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР "Тримитас". Более 30 лет Моисеев не сходил с эстрадной сцены, выступая в качестве хореографа, режиссера, певца. Его дискография насчитывает десять альбомов, в частности, "Дитя порока", "Просто Щелкунчик", "Чужой", "Любимый человек", "Ангел".

https://ria.ru/20220927/moiseev-1819878269.html

https://ria.ru/20220927/moiseev-1819881723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

борис моисеев, москва