https://ria.ru/20220927/moiseev-1819908753.html

Названа причина смерти Бориса Моисеева

Названа причина смерти Бориса Моисеева - РИА Новости, 27.09.2022

Названа причина смерти Бориса Моисеева

Причиной смерти певца и хореографа Бориса Моисеева стал перенесенный им очередной инсульт, пишет "Комсомольская правда". РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T19:33

2022-09-27T19:33

2022-09-27T19:33

шоубиз

борис моисеев

сергей горох

общество

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Причиной смерти певца и хореографа Бориса Моисеева стал перенесенный им очередной инсульт, пишет "Комсомольская правда"."Перед смертью Борис Моисеев пережил третий инсульт", — говорится в публикации.Издание утверждает, что артист умер "брошенным всеми", а его тело, вероятно, обнаружила домработница.О смерти Моисеева сообщил сегодня его арт-директор Сергей Горох.Певец родился в 1954 году в Белоруссии, окончил Белорусское хореографическое училище. В 1974 году Моисеев дебютировал в музыкальной комедии Юрия Цветкова "Ясь и Янина", через год начал работать в Каунасском государственном музыкальном театре, а позднее стал главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР "Тримитас".В конце 1970-х Моисеев попал в труппу Аллы Пугачевой, а в конце 1980-х начал сольную карьеру. На сцене он выступал в качестве хореографа, режиссера, певца. Его дискография насчитывает десять альбомов, в частности "Дитя порока", "Просто Щелкунчик", "Чужой", "Любимый человек", "Ангел".В 2010 году Моисеев перенес инсульт, после которого у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, а также нарушилась речь. Микроинсульт в 2015 году усугубил последствия первого. Артист не появлялся на публике и вел уединенный образ жизни.

https://ria.ru/20220927/moiseev-1819878269.html

https://ria.ru/20220927/moiseev-1819846696.html

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борис моисеев, сергей горох, общество