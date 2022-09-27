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Названа причина смерти Бориса Моисеева - РИА Новости, 27.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220927/moiseev-1819908753.html
Названа причина смерти Бориса Моисеева
Названа причина смерти Бориса Моисеева - РИА Новости, 27.09.2022
Названа причина смерти Бориса Моисеева
Причиной смерти певца и хореографа Бориса Моисеева стал перенесенный им очередной инсульт, пишет "Комсомольская правда". РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T19:33
2022-09-27T19:33
шоубиз
борис моисеев
сергей горох
общество
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Причиной смерти певца и хореографа Бориса Моисеева стал перенесенный им очередной инсульт, пишет "Комсомольская правда"."Перед смертью Борис Моисеев пережил третий инсульт", — говорится в публикации.Издание утверждает, что артист умер "брошенным всеми", а его тело, вероятно, обнаружила домработница.О смерти Моисеева сообщил сегодня его арт-директор Сергей Горох.Певец родился в 1954 году в Белоруссии, окончил Белорусское хореографическое училище. В 1974 году Моисеев дебютировал в музыкальной комедии Юрия Цветкова "Ясь и Янина", через год начал работать в Каунасском государственном музыкальном театре, а позднее стал главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР "Тримитас".В конце 1970-х Моисеев попал в труппу Аллы Пугачевой, а в конце 1980-х начал сольную карьеру. На сцене он выступал в качестве хореографа, режиссера, певца. Его дискография насчитывает десять альбомов, в частности "Дитя порока", "Просто Щелкунчик", "Чужой", "Любимый человек", "Ангел".В 2010 году Моисеев перенес инсульт, после которого у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, а также нарушилась речь. Микроинсульт в 2015 году усугубил последствия первого. Артист не появлялся на публике и вел уединенный образ жизни.
https://ria.ru/20220927/moiseev-1819878269.html
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борис моисеев, сергей горох, общество
Шоубиз, Борис Моисеев, Сергей Горох, Общество
19:33 27.09.2022
 
Названа причина смерти Бориса Моисеева

КП: певец Борис Моисеев умер от третьего инсульта

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевец Борис Моисеев
Певец Борис Моисеев - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец Борис Моисеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Причиной смерти певца и хореографа Бориса Моисеева стал перенесенный им очередной инсульт, пишет "Комсомольская правда".
"Перед смертью Борис Моисеев пережил третий инсульт", — говорится в публикации.
Издание утверждает, что артист умер "брошенным всеми", а его тело, вероятно, обнаружила домработница.
О смерти Моисеева сообщил сегодня его арт-директор Сергей Горох.
Певец Борис Моисеев выступает на Рождественских встречах Аллы Пугачевой в СК Олимпийский в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 18:41Шоубиз
Экспрессия Бориса Моисеева: мастер эпатажа и дитя порока
Певец родился в 1954 году в Белоруссии, окончил Белорусское хореографическое училище. В 1974 году Моисеев дебютировал в музыкальной комедии Юрия Цветкова "Ясь и Янина", через год начал работать в Каунасском государственном музыкальном театре, а позднее стал главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР "Тримитас".
В конце 1970-х Моисеев попал в труппу Аллы Пугачевой, а в конце 1980-х начал сольную карьеру. На сцене он выступал в качестве хореографа, режиссера, певца. Его дискография насчитывает десять альбомов, в частности "Дитя порока", "Просто Щелкунчик", "Чужой", "Любимый человек", "Ангел".
В 2010 году Моисеев перенес инсульт, после которого у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, а также нарушилась речь. Микроинсульт в 2015 году усугубил последствия первого. Артист не появлялся на публике и вел уединенный образ жизни.
Певец Борис Моисеев - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 18:39Шоубиз
Добрый человек и талантливый артист: друзья и коллеги – о Борисе Моисееве
 
ШоубизБорис МоисеевСергей ГорохОбщество
 
 
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