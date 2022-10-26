Брат Моисеева рассказал о ранее неизвестных наследниках артиста
Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач назвал еще троих наследников покойного певца
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Старший брат Бориса Моисеева Маркс Толкач назвал еще троих наследников певца: уборщицу, домработницу и соседа звезды. По его словам, они могли завладеть имуществом незаконно. Он рассказал об этом в интервью Пятому каналу .
Также родственник артиста сообщил, что получил информацию из СМИ.
"Мне еще стала известна информация с телевидения, что якобы Борис написал завещание на домработницу, на уборщицу и на соседа. Завещал им свои материальные средства. Это просто организованная мафия по завладению имуществом моего брата", – заявил Толкач.
Это не первое обвинение со стороны брата исполнителя. Недавно он назвал директора певца Сергея Гороха причастным к его смерти из корыстных побуждений. Горох отказался от выяснения отношений с Толкачом.
Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. Причиной назвали третий инсульт. Артиста похоронили 2 октября на Троекуровском кладбище в Москве.
Ранее бэк-вокалистка исполнителя Алсу Копылова объяснила отсутствие у него сиделки. Она сообщила, что певец отказался от услуг и изолировался от всех.
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