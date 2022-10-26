https://ria.ru/20221026/moiseev-1826844704.html

Брат Моисеева рассказал о ранее неизвестных наследниках артиста

Брат Моисеева рассказал о ранее неизвестных наследниках артиста - РИА Новости, 26.10.2022

Брат Моисеева рассказал о ранее неизвестных наследниках артиста

Старший брат Бориса Моисеева Маркс Толкач назвал еще троих наследников певца: уборщицу, домработницу и соседа звезды. По его словам, они могли завладеть... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:38

2022-10-26T11:38

2022-10-26T11:38

шоубиз

борис моисеев

наследство

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819858754_0:159:2049:1311_1920x0_80_0_0_c0a854b8431ac0cd66c6ae81fbf78acf.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Старший брат Бориса Моисеева Маркс Толкач назвал еще троих наследников певца: уборщицу, домработницу и соседа звезды. По его словам, они могли завладеть имуществом незаконно. Он рассказал об этом в интервью Пятому каналу . Также родственник артиста сообщил, что получил информацию из СМИ.Это не первое обвинение со стороны брата исполнителя. Недавно он назвал директора певца Сергея Гороха причастным к его смерти из корыстных побуждений. Горох отказался от выяснения отношений с Толкачом.Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. Причиной назвали третий инсульт. Артиста похоронили 2 октября на Троекуровском кладбище в Москве.Ранее бэк-вокалистка исполнителя Алсу Копылова объяснила отсутствие у него сиделки. Она сообщила, что певец отказался от услуг и изолировался от всех.

https://ria.ru/20221002/moiseev-1820973564.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

борис моисеев, наследство, знаменитости