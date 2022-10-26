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Брат Моисеева рассказал о ранее неизвестных наследниках артиста - РИА Новости, 26.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221026/moiseev-1826844704.html
Брат Моисеева рассказал о ранее неизвестных наследниках артиста
Брат Моисеева рассказал о ранее неизвестных наследниках артиста - РИА Новости, 26.10.2022
Брат Моисеева рассказал о ранее неизвестных наследниках артиста
Старший брат Бориса Моисеева Маркс Толкач назвал еще троих наследников певца: уборщицу, домработницу и соседа звезды. По его словам, они могли завладеть... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:38
2022-10-26T11:38
шоубиз
борис моисеев
наследство
знаменитости
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Старший брат Бориса Моисеева Маркс Толкач назвал еще троих наследников певца: уборщицу, домработницу и соседа звезды. По его словам, они могли завладеть имуществом незаконно. Он рассказал об этом в интервью Пятому каналу . Также родственник артиста сообщил, что получил информацию из СМИ.Это не первое обвинение со стороны брата исполнителя. Недавно он назвал директора певца Сергея Гороха причастным к его смерти из корыстных побуждений. Горох отказался от выяснения отношений с Толкачом.Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. Причиной назвали третий инсульт. Артиста похоронили 2 октября на Троекуровском кладбище в Москве.Ранее бэк-вокалистка исполнителя Алсу Копылова объяснила отсутствие у него сиделки. Она сообщила, что певец отказался от услуг и изолировался от всех.
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борис моисеев, наследство, знаменитости
Шоубиз, Борис Моисеев, Наследство, Знаменитости
11:38 26.10.2022
 
Брат Моисеева рассказал о ранее неизвестных наследниках артиста

Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач назвал еще троих наследников покойного певца

© РИА Новости / Майя Машатина / Перейти в медиабанкПевец Борис Моисеев в своей квартире на Рублевке
Певец Борис Моисеев в своей квартире на Рублевке - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Майя Машатина
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Старший брат Бориса Моисеева Маркс Толкач назвал еще троих наследников певца: уборщицу, домработницу и соседа звезды. По его словам, они могли завладеть имуществом незаконно. Он рассказал об этом в интервью Пятому каналу .
Также родственник артиста сообщил, что получил информацию из СМИ.
"Мне еще стала известна информация с телевидения, что якобы Борис написал завещание на домработницу, на уборщицу и на соседа. Завещал им свои материальные средства. Это просто организованная мафия по завладению имуществом моего брата", – заявил Толкач.
Это не первое обвинение со стороны брата исполнителя. Недавно он назвал директора певца Сергея Гороха причастным к его смерти из корыстных побуждений. Горох отказался от выяснения отношений с Толкачом.
Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. Причиной назвали третий инсульт. Артиста похоронили 2 октября на Троекуровском кладбище в Москве.
Ранее бэк-вокалистка исполнителя Алсу Копылова объяснила отсутствие у него сиделки. Она сообщила, что певец отказался от услуг и изолировался от всех.
Вынос портрета и гроба с телом артиста Бориса Моисеева после церемонии прощания из траурного зала на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 14:15Шоубиз
В Москве простились с Борисом Моисеевым
 
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