https://ria.ru/20221004/moiseev-1821400435.html

Бэк-вокалистка Моисеева объяснила отсутствие у него сиделки

Бэк-вокалистка Моисеева объяснила отсутствие у него сиделки - РИА Новости, 04.10.2022

Бэк-вокалистка Моисеева объяснила отсутствие у него сиделки

Бэк-вокалистка Бориса Моисеева Алсу Копылова объяснила, почему у него не было сиделки. Подробностями она поделилась в эфире передачи "Звезды сошлись". РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:40

2022-10-04T13:40

2022-10-04T13:40

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Бэк-вокалистка Бориса Моисеева Алсу Копылова объяснила, почему у него не было сиделки. Подробностями она поделилась в эфире передачи "Звезды сошлись". "Кто-то за ним ухаживал?" — спросил ведущий шоу Иосиф Пригожин."Нет. Он отказался ото всех. Он изолировался уже очень давно", — говорит певица. Посещать его мог арт-директор Сергей Горох. Алсу общалась с Моисеевым по видео-связи. Борис Моисеев умер 27 сентября. Горох рассказал, как обнаружил тело музыканта.

https://ria.ru/20221002/moiseev-1820984836.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

знаменитости, звезды, борис моисеев