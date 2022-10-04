https://ria.ru/20221004/moiseev-1821400435.html
Бэк-вокалистка Моисеева объяснила отсутствие у него сиделки
Бэк-вокалистка Моисеева объяснила отсутствие у него сиделки - РИА Новости, 04.10.2022
Бэк-вокалистка Моисеева объяснила отсутствие у него сиделки
Бэк-вокалистка Бориса Моисеева Алсу Копылова объяснила, почему у него не было сиделки. Подробностями она поделилась в эфире передачи "Звезды сошлись". РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:40
2022-10-04T13:40
2022-10-04T13:40
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Бэк-вокалистка Бориса Моисеева Алсу Копылова объяснила, почему у него не было сиделки. Подробностями она поделилась в эфире передачи "Звезды сошлись". "Кто-то за ним ухаживал?" — спросил ведущий шоу Иосиф Пригожин."Нет. Он отказался ото всех. Он изолировался уже очень давно", — говорит певица. Посещать его мог арт-директор Сергей Горох. Алсу общалась с Моисеевым по видео-связи. Борис Моисеев умер 27 сентября. Горох рассказал, как обнаружил тело музыканта.
https://ria.ru/20221002/moiseev-1820984836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, звезды, борис моисеев
Шоубиз, Знаменитости, звезды, Борис Моисеев
Бэк-вокалистка Моисеева объяснила отсутствие у него сиделки
Бэк-вокалистка Бориса Моисеева Алсу Копылова объяснила, почему у него не было сиделки