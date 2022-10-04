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Бэк-вокалистка Моисеева объяснила отсутствие у него сиделки - РИА Новости, 04.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221004/moiseev-1821400435.html
Бэк-вокалистка Моисеева объяснила отсутствие у него сиделки
Бэк-вокалистка Моисеева объяснила отсутствие у него сиделки - РИА Новости, 04.10.2022
Бэк-вокалистка Моисеева объяснила отсутствие у него сиделки
Бэк-вокалистка Бориса Моисеева Алсу Копылова объяснила, почему у него не было сиделки. Подробностями она поделилась в эфире передачи "Звезды сошлись". РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:40
2022-10-04T13:40
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Бэк-вокалистка Бориса Моисеева Алсу Копылова объяснила, почему у него не было сиделки. Подробностями она поделилась в эфире передачи "Звезды сошлись". "Кто-то за ним ухаживал?" — спросил ведущий шоу Иосиф Пригожин."Нет. Он отказался ото всех. Он изолировался уже очень давно", — говорит певица. Посещать его мог арт-директор Сергей Горох. Алсу общалась с Моисеевым по видео-связи. Борис Моисеев умер 27 сентября. Горох рассказал, как обнаружил тело музыканта.
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знаменитости, звезды, борис моисеев
Шоубиз, Знаменитости, звезды, Борис Моисеев
13:40 04.10.2022
 
Бэк-вокалистка Моисеева объяснила отсутствие у него сиделки

Бэк-вокалистка Бориса Моисеева Алсу Копылова объяснила, почему у него не было сиделки

© РИА Новости / Майя Машатина / Перейти в медиабанкПевец Борис Моисеев в своей квартире на Рублевке
Певец Борис Моисеев в своей квартире на Рублевке - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Майя Машатина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Бэк-вокалистка Бориса Моисеева Алсу Копылова объяснила, почему у него не было сиделки. Подробностями она поделилась в эфире передачи "Звезды сошлись".
"Кто-то за ним ухаживал?" — спросил ведущий шоу Иосиф Пригожин.
"Нет. Он отказался ото всех. Он изолировался уже очень давно", — говорит певица.
Посещать его мог арт-директор Сергей Горох. Алсу общалась с Моисеевым по видео-связи.
Борис Моисеев умер 27 сентября. Горох рассказал, как обнаружил тело музыканта.
Крест и портрет артиста Бориса Моисеева на церемонии захоронения на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 15:19Шоубиз
Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище
 
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