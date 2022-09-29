https://ria.ru/20220929/moiseev-1820283502.html

Арт-директор Моисеева рассказал, как обнаружил тело артиста

Арт-директор Моисеева рассказал, как обнаружил тело артиста - РИА Новости, 29.09.2022

Арт-директор Моисеева рассказал, как обнаружил тело артиста

Арт-директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал, как обнаружил тело артиста. Подробностями он поделился в эфире программы "Малахов" на телеканале... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:37

2022-09-29T12:37

2022-09-29T12:37

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Арт-директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал, как обнаружил тело артиста. Подробностями он поделился в эфире программы "Малахов" на телеканале "Россия-1"."Я всегда к нему приезжал где-то часа в четыре — пять. А в этот раз мне показалось, что нужно ехать. Я приехал к нему в два часа. И не услышал привычного "Привет". Вижу Борю, лежащим на диване, накрытым одеялом. Голова чуть-чуть приподнята, открытые глаза. Я подумал, может, ему нехорошо стало. Я подошел ближе, взял его за руку и понял, что Бори уже нет", — вспоминает Горох. Последний раз, когда он видел певца живым, — вечер 26 сентября. "Он нормально себя чувствовал. Конечно, три инсульта дали о себе знать. (...) Но я так привык к этому состоянию и не мог представить, что на следующий день уже не увижу Борю", — говорит Сергей Горох. О смерти Бориса Моисеева стало известно 27 сентября. Друзья и коллеги артиста вспомнили о работе с ним и выразили соболезнования его близким.

https://ria.ru/20220927/moiseev-1819878269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

борис моисеев, знаменитости, звезды