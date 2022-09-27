https://ria.ru/20220927/moiseev-1819846696.html

Добрый человек и талантливый артист: друзья и коллеги – о Борисе Моисееве

Добрый человек и талантливый артист: друзья и коллеги – о Борисе Моисееве - РИА Новости, 27.09.2022

Добрый человек и талантливый артист: друзья и коллеги – о Борисе Моисееве

Друзья и коллеги Бориса Моисеева выразили соболезнования родным и близким артиста и вспомнил о работе с ним. Певец умер на 69-м году жизни. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T18:39

2022-09-27T18:39

2022-09-27T20:50

шоубиз

борис моисеев

владимир винокур

елена драпеко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819845349_0:175:2049:1327_1920x0_80_0_0_eed835710a9b1f37fc73b76956230de4.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Друзья и коллеги Бориса Моисеева выразили соболезнования родным и близким артиста и вспомнил о работе с ним. Певец умер на 69-м году жизни. Алла Пугачева была первой, кто заметил Моисеева еще в Юрмале, позже певица позвала его в Москву, с чего и началась карьера артиста на большой сцене. "Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай", – написала певица. Владимир Винокур вспомнил о годах работы вместе с Моисеевым."С Борей мы много-много лет работали, еще в Москонцерте и в Росконцерте. Он был прекрасный танцовщик, прекрасный певец и артист, а самое главное – добрый человек", – сказал Винокур РИА Новости.Депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко также вспомнила о доброте Моисеева. "Очень жаль. Он был очень милый, добрый. Слова никто дурного о нем не сказал за всю его творческую жизнь. Он болел… Жалкого его очень. Выражаю соболезнования его поклонникам и его родственникам", – сказала Драпеко РИА Новости.Филипп Киркоров в своей соцсети выложил кадры видео "Кармен", которое показали в "Утренней почте" в 1988 году. Как заверил певец, Моисеев "выступил режиссером-постановщиком клипа, который снимали на Арбате". "Боря, спасибо, что поверил в меня тогда и потратил столько своего драгоценного времени. Это всегда будет жить в моей памяти. Так же, как и наша дружба, длиною почти в 40 лет. Спасибо тебе!" – написал Киркоров. Лолита в своем посте попросила у Моисеева прощения. "Боря… Прости… Лети.. Смейся… Не плачь.. Люблю…", – написала Лолита. Моисеев умер 27 сентября. Он перенес два инсульта, последние несколько лет почти не появлялся на публике.

https://ria.ru/20220927/moiseev-1819878269.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

борис моисеев, владимир винокур, елена драпеко