https://ria.ru/20220927/moiseev-1819844407.html

Умер Борис Моисеев

Умер Борис Моисеев - РИА Новости, 27.09.2022

Умер Борис Моисеев

Заслуженный артист России Борис Моисеев умер в возрасте 68 лет, сообщил РИА Новости арт-директор певца Сергей Горох. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:43

2022-09-27T16:43

2022-09-27T18:20

борис моисеев

шоубиз

общество

россия

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Заслуженный артист России Борис Моисеев умер в возрасте 68 лет, сообщил РИА Новости арт-директор певца Сергей Горох."Да, это так. <…> Сегодня в два часа", — сказал собеседник агентства.Дату церемонии прощания и похорон пока не определили.Певец, танцовщик и хореограф Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в Белоруссии. После окончания школы он поступил в Белорусское хореографическое училище, а в 1974 году дебютировал в музыкальной комедии режиссера Юрия Цветкова "Ясь и Янина". Через год начал работать в Каунасском государственном музыкальном театре, а позже стал главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР "Тримитас". В конце 1970-х Моисеев попал в труппу Аллы Пугачевой, а в конце 1980-х начал сольную карьеру. Более 30 лет он не сходил с эстрадной сцены, выступая в качестве хореографа, режиссера, певца. Его дискография насчитывает десять альбомов, в частности "Дитя порока", "Просто Щелкунчик", "Чужой", "Любимый человек", "Ангел". В 2010 году Моисеев перенес инсульт, после которого у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, а также нарушилась речь. Микроинсульт в 2015 году усугубил последствия первого. Артист не появлялся на публике и вел уединенный образ жизни.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

борис моисеев, общество, россия