https://ria.ru/20221223/shoubiz-1840798372.html

Эмиграция Пугачевой, мемы Киркорова и взлет SHAMAN: итоги года в шоубизе

Эмиграция Пугачевой, мемы Киркорова и взлет SHAMAN: итоги года в шоубизе - РИА Новости, 23.12.2022

Эмиграция Пугачевой, мемы Киркорова и взлет SHAMAN: итоги года в шоубизе

Жизнь сбежавших артистов за границей, смерть Юрия Шатунова и Бориса Моисеева, новые мемы от Филиппа Киркорова, звездные свадьбы и феноменальный успех SHAMAN. Все эти темы были в топе новостей Шоубиза в 2022 году.

2022-12-23T14:00

2022-12-23T14:00

2022-12-23T14:00

роман о шоубизе

филипп киркоров

юрий шатунов

борис моисеев

израиль

shaman (ярослав дронов)

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Эмиграция Пугачевой, мемы Киркорова и взлет SHAMAN: итоги года в шоубизе Жизнь сбежавших артистов за границей, смерть Юрия Шатунова и Бориса Моисеева, новые мемы от Филиппа Киркорова, звездные свадьбы и феноменальный успех SHAMAN. Все эти темы были в топе новостей Шоубиза в 2022 году. audio/mpeg

Эмиграция Пугачевой, мемы Киркорова и взлет SHAMAN: итоги года в шоубизе Жизнь сбежавших артистов за границей, смерть Юрия Шатунова и Бориса Моисеева, новые мемы от Филиппа Киркорова, звездные свадьбы и феноменальный успех SHAMAN. Все эти темы были в топе новостей Шоубиза в 2022 году. audio/mpeg

В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов рассказывает:1. Как живут в Израиле Алла Пугачева, Максим Галкин* и другие сбежавшие после начала СВО артисты.2. Почему умерли Юрий Шатунов, Пьер Нарцисс и Борис Моисеев и кто борется за их наследство.3. Кто из звезд сыграл свадьбу в 2022 году. 4. Какие мемы и скандалы подарил нам Филипп Киркоров.5. В чем феноменальный успех SHAMAN. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

филипп киркоров, юрий шатунов, борис моисеев, израиль, shaman (ярослав дронов) , аудио