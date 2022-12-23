https://ria.ru/20221223/shoubiz-1840798372.html
Эмиграция Пугачевой, мемы Киркорова и взлет SHAMAN: итоги года в шоубизе
Эмиграция Пугачевой, мемы Киркорова и взлет SHAMAN: итоги года в шоубизе - РИА Новости, 23.12.2022
Эмиграция Пугачевой, мемы Киркорова и взлет SHAMAN: итоги года в шоубизе
Жизнь сбежавших артистов за границей, смерть Юрия Шатунова и Бориса Моисеева, новые мемы от Филиппа Киркорова, звездные свадьбы и феноменальный успех SHAMAN. Все эти темы были в топе новостей Шоубиза в 2022 году.
2022-12-23T14:00
2022-12-23T14:00
2022-12-23T14:00
роман о шоубизе
филипп киркоров
юрий шатунов
борис моисеев
израиль
shaman (ярослав дронов)
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Эмиграция Пугачевой, мемы Киркорова и взлет SHAMAN: итоги года в шоубизе
Жизнь сбежавших артистов за границей, смерть Юрия Шатунова и Бориса Моисеева, новые мемы от Филиппа Киркорова, звездные свадьбы и феноменальный успех SHAMAN. Все эти темы были в топе новостей Шоубиза в 2022 году.
audio/mpeg
Эмиграция Пугачевой, мемы Киркорова и взлет SHAMAN: итоги года в шоубизе
Жизнь сбежавших артистов за границей, смерть Юрия Шатунова и Бориса Моисеева, новые мемы от Филиппа Киркорова, звездные свадьбы и феноменальный успех SHAMAN. Все эти темы были в топе новостей Шоубиза в 2022 году.
audio/mpeg
В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов рассказывает:1. Как живут в Израиле Алла Пугачева, Максим Галкин* и другие сбежавшие после начала СВО артисты.2. Почему умерли Юрий Шатунов, Пьер Нарцисс и Борис Моисеев и кто борется за их наследство.3. Кто из звезд сыграл свадьбу в 2022 году. 4. Какие мемы и скандалы подарил нам Филипп Киркоров.5. В чем феноменальный успех SHAMAN. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филипп киркоров, юрий шатунов, борис моисеев, израиль, shaman (ярослав дронов) , аудио
Роман о шоубизе, Филипп Киркоров, Юрий Шатунов, Борис Моисеев, Израиль, SHAMAN (Ярослав Дронов)
Эмиграция Пугачевой, мемы Киркорова и взлет SHAMAN: итоги года в шоубизе
Жизнь сбежавших артистов за границей, смерть Юрия Шатунова и Бориса Моисеева, новые мемы от Филиппа Киркорова, звездные свадьбы и феноменальный успех SHAMAN. Все эти темы были в топе новостей Шоубиза в 2022 году.