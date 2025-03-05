https://ria.ru/20250305/moiseev-2003273908.html

Десятки женщин, тюрьма и одиночество: трагедия Бориса Моисеева

Десятки женщин, тюрьма и одиночество: трагедия Бориса Моисеева - РИА Новости, 05.03.2025

Десятки женщин, тюрьма и одиночество: трагедия Бориса Моисеева

Раздавал деньги пачками, эпатировал публику, но умер в одиночестве. Что скрывалось за маской эпатажного артиста и кто унаследовал его миллионы? РИА Новости, 05.03.2025

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2025-03-05T18:46:00+03:00

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шоубиз

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николай трубачев

алла пугачева

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Раздавал деньги пачками, эпатировал публику, но умер в одиночестве. Что скрывалось за маской эпатажного артиста и кто унаследовал его миллионы?Сложное детство звездыБорис Моисеев появился на свет 4 марта 1954 года не в роддоме, а в женской колонии белорусского Могилева. Его мать, Геня Борисовна, еврейка, отбывала срок — по одной из версий, за политическое высказывание. Отца мальчик не знал. После рождения ребенка ее освободили по УДО. После освобождения Геня работала портнихой и мечтала о лучшем будущем для сына. Мальчик рос слабым и болезненным, но уже тогда проявлял интерес к музыке и танцам.Существуют, правда, и другие версии, отрицающие факт заключения матери. Якобы Геня работала на кожевенном заводе. Но все сходятся в одном: детство у Бориса было непростым. Мать, мечтавшая о дочери, одевала сына как девочку. По словам самого артиста, это также повлияло на его становление. Чтобы укрепить здоровье, Геня отдала сына в танцевальную студию. Там застенчивый хрупкий мальчик превратился в уверенного и раскрепощенного юношу.От балета до "Экспрессии"После школы Моисеев отправился покорять Минск и поступил в хореографическое училище. Он учился у балерины Нины Млодзинской, постигая азы классического танца. Получив диплом, Борис начал карьеру в Харьковском театре оперы и балета. Талантливый юноша быстро рос, пройдя путь от простого артиста до хореографа-постановщика.Интересный факт: в армии будущий артист служил электриком в мотострелковых войсках. По его словам, однажды его даже ударило током, после чего волосы стали белыми.Мечты о большой сцене не покидали амбициозного хореографа. В 1975 году Моисеев переехал в Каунас и возглавил балетную труппу литовского оркестра "Трибуна". А в 1978-м создал танцевальное трио "Экспрессия", с которым объездил полмира.Дружба с ПримадоннойВ конце 70-х трио "Экспрессия" покорило Юрмалу. Выступление коллектива не прошло бесследно — их пригласила в свое шоу сама Алла Пугачева. Сотрудничество с Примадонной стало для Моисеева трамплином. Он заявил о себе на весь Советский Союз и открыл новые горизонты в творчестве.Впрочем, эпатажный образ артиста пришелся не по вкусу Министерству культуры. Чтобы смягчить критику, Пугачева уговорила Моисеева...отрастить бороду! Якобы, так он выглядел более мужественно.В конце 80-х "Экспрессия" покинула труппу Пугачевой и начала сольную карьеру. Трио выступало в клубах Италии, Франции и США, участвовало в итальянском телешоу "Рафаэлла Карра представляет".Возвращение в РоссиюНовый этап ждал его в России. В 90-е Моисеев вернулся на родину и сменил амплуа, став эстрадным певцом. Яркие номера и эпатажные образы быстро сделали его звездой.В 1993 году он выпустил спектакль "Боря М + Бони М" с участием легендарной группы Boney M, а позже представил шоу "Шоу продолжается" в память о Фредди Меркьюри. Артист не останавливался на достигнутом, выпуская новые шоу-спектакли и музыкальные альбомы ежегодно.Одиночество в сетиБорис Моисеев на сцене и в жизни — два разных человека. За шокирующим образом скрывался скромный и даже застенчивый человек, которому было сложно найти искреннее общение. По словам знакомых, Моисеев находил отдушину в интернете, где знакомился с женщинами под вымышленными именами. Зачем звезде это было нужно? Видимо, ему хотелось избежать предвзятого отношения и узнать, что о нем думают без оглядки на славу.Борис переписывался с дамами месяцами, представляясь скромным предпринимателем. А потом приглашал на концерт и устраивал сюрприз, раскрывая свою настоящую личность за кулисами. По словам журналиста Дениса Садчикова-младшего, подобные истории происходили с Моисеевым не раз. "Ему было тяжело найти тех, кто его понимает, хотя рядом были миллионы поклонников. Поэтому он искал отдушину в Интернете"."Голубая луна": скандал как двигатель прогрессаК моменту выхода альбома "Дитя порока" в 1998 году Борис Моисеев уже был известен публике, но именно дуэт с Николаем Трубачом — песня "Голубая луна" — принес ему настоящую, оглушительную славу. Композиция стала визитной карточкой артиста и поводом для бесконечных дискуссий.Моисеев всегда любил играть с публикой, шокировать ее: откровенные костюмы, яркий грим, вызывающее поведение. "Голубая луна" стала апофеозом его эпатажа. Именно после этой песни Моисеева стали считать первым российским певцом, открыто заявившим о своей нетрадиционной ориентации. Хотя сам артист позже утверждал, что все это было лишь тщательно спланированной пиар-акцией.Цена эпатажа"Это был ход конем, интерес был сумасшедший", — говорил Моисеев. И действительно, легенда о певце-гее работала на его популярность. Но эпатаж имел и обратную сторону. Верующие обвиняли его в "распущенности" и "пропаганде", а ЛГБТ*-сообщество упрекало в создании карикатурного образа гея.Тем не менее талант Моисеева был неоспорим. Он стал лауреатом премий "Овация" и "Золотой граммофон", неоднократно участвовал в "Песне года", а в 2006 году получил звание "Заслуженный артист России".Моисеев — щедрая душаАртист не жалел средств на благотворительность и помощь нуждающимся. Узнав о трагедии на шахте в Донецке, когда многие семьи остались без кормильцев, артист перечислил свой гонорар пострадавшим. По данным из СМИ, Моисеев лично раздавал "увесистые пачки купюр" тем, кто остро нуждался в деньгах.Годом позже, в 2008-м, после трагических событий в Южной Осетии, Моисеев вновь проявил сострадание, перечислив свой гонорар в фонд помощи пострадавшим.Артист помогал землякам в Могилеве, где он родился. Он участвовал в благотворительных концертах и оказывал поддержку ветеранским организациям. Также он финансировал ремонт дома, где вырос, и помогал Могилевскому областному противотуберкулезному диспансеру.Однако стоит отметить, что Моисеев также был известен тем, что помогал финансово и дарил квартиры своим друзьям, а не родным. Борис говорил, что его семья стыдится его нетрадиционной ориентации. Его брат Маркс Толкач опровергал это, заявляя, что это не так.Личная жизньЛичная жизнь Бориса Моисеева всегда была окутана тайной. Известно, что первой большой любовью артиста была литовская актриса Эугения Плешките. Ходили слухи, что она родила от него сына, но подтверждения этому так и не нашлось. Плешките умерла в 2012 году и Моисеев всегда вспоминал о ней с теплотой.Впрочем, помимо романов с женщинами, ходили слухи и о многочисленных отношениях Моисеева с мужчинами. Он был одним из первых российских артистов, кто практически открыто заявил о своей нетрадиционной ориентации, хотя позже и называл это пиар-ходом. Известно, что у него было несколько любовных историй, в том числе с балетным партнером Иварсом. Однако конкретные имена Моисеев предпочитал не разглашать.В последние годы жизни рядом с артистом находилась американская бизнесвумен Адель Тодд. Они так и не поженились, хотя арт-директор Моисеева называл ее его супругой. Они жили раздельно, и Адель никак не прокомментировала смерть артиста.Диагноз под сомнениемУспех и слава не всегда приносят счастье. Личная жизнь Бориса Михайловича была полна сложностей и трагедий. Предательства, потери близких, внутренняя борьба... Долгое время ходили слухи о том, что певец болен ВИЧ. Якобы, Моисеев даже не скрывал свой диагноз, что было бы смелым поступком в обществе, где тема СПИДа долгое время оставалась табу.Однако сам артист опровергал эти слухи, заявив, что они не имеют под собой никаких оснований. Официального подтверждения этой информации так и не появилось.Борьба за жизньЗдоровье подкосило Бориса Михайловича в 2010 году. Артист перенес инсульт, который серьезно отразился на его состоянии. Парализовало левую руку и часть лица, возникли проблемы с речью. Последовал долгий период реабилитации, но полностью восстановиться так и не удалось.Несмотря на трудности, Моисеев не сдавался. Он продолжал выступать, вдохновляя своим примером. Весной 2015 года состоялось последнее большое шоу "YOUБИЛЕЙ" в Санкт-Петербурге. В этом же году состояние артиста вновь ухудшилось — он перенес микроинсульт. Проблемы со здоровьем вынудили его сократить концертную деятельность и сосредоточиться на восстановлении. После инсультов Моисеев практически перестал появляться на публике и вел затворнический образ жизни.К сожалению, окончательно вернуть здоровье артисту не удалось. В 2021 году артист попал в больницу с тяжелыми осложнениями. 27 сентября 2022 года Борис Моисеев скончался в Москве на 69-м году жизни. Причиной смерти стал очередной инсульт.Скандал из-за наследстваЕдва стихли траурные речи, как вокруг наследства Бориса Моисеева разгорелся нешуточный скандал. Главным претендентом на миллионы артиста стал его директор Сергей Горох, который долгие годы был рядом с певцом. Артист указал его в завещании.Наследство оцениваемое в 300 миллионов рублей, включало в себя:Брат артиста, Маркс Толкач, даже нанял известного адвоката Александра Добровинского, чтобы оспорить завещание, ссылаясь на то, что Борис в последние годы был слаб и не понимал, что делает.Но, видимо, силы оказались неравны, и Толкач отказался от борьбы, объясняя отказ почтенным возрастом и проблемами со здоровьем. По данным СМИ, свою долю — квартиру в Юрмале — должна была получить и Кристина Орбакайте, но что-то пошло не так, оформить право собственности ей не удалось.По последним данным, Горох планирует продать некоторые объекты недвижимости, а одну московскую квартиру оставить. Также бывший арт-директор Моисеева пообещал, что доходы от песен Моисеева пойдут на благотворительность, в частности, на помощь людям, перенесшим инсульт.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

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россия, могилев, москва, николай трубачев, алла пугачева, борис моисеев