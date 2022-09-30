https://ria.ru/20220930/moiseev-1820686827.html

Похороны Моисеева состоятся в воскресенье

Похороны Моисеева состоятся в воскресенье - РИА Новости, 30.09.2022

Похороны Моисеева состоятся в воскресенье

Певца Бориса Моисеева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:42

2022-09-30T17:42

2022-09-30T18:13

шоубиз

борис моисеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819846306_0:0:2791:1570_1920x0_80_0_0_85397cfa895bbad7d0398206405f1614.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Певца Бориса Моисеева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Борис Моисеев умер 27 сентября на 69-м году жизни в своей московской квартире. Его коллеги по сцене поделились воспоминаниями о нем.

https://ria.ru/20220930/shoubiz-1820548446.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

борис моисеев