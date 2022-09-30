17:42 30.09.2022 (обновлено: 18:13 30.09.2022)
Похороны Моисеева состоятся в воскресенье
Бориса Моисеева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве в воскресенье
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Певца Бориса Моисеева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Бориса Моисеева похоронят в воскресенье, 2 октября, на 21 участке Троекуровского кладбища. Прощание начнется в траурном зале в 12 часов дня", – сказал источник.
Борис Моисеев умер 27 сентября на 69-м году жизни в своей московской квартире. Его коллеги по сцене поделились воспоминаниями о нем.
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