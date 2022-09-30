Рейтинг@Mail.ru
Похороны Моисеева состоятся в воскресенье - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220930/moiseev-1820686827.html
Похороны Моисеева состоятся в воскресенье
Похороны Моисеева состоятся в воскресенье - РИА Новости, 30.09.2022
Похороны Моисеева состоятся в воскресенье
Певца Бориса Моисеева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:42
2022-09-30T18:13
шоубиз
борис моисеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819846306_0:0:2791:1570_1920x0_80_0_0_85397cfa895bbad7d0398206405f1614.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Певца Бориса Моисеева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Борис Моисеев умер 27 сентября на 69-м году жизни в своей московской квартире. Его коллеги по сцене поделились воспоминаниями о нем.
https://ria.ru/20220930/shoubiz-1820548446.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819846306_10:0:2739:2047_1920x0_80_0_0_6532d7ea5859a07d98fd77c52a0bfedd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
борис моисеев
Шоубиз, Борис Моисеев
17:42 30.09.2022 (обновлено: 18:13 30.09.2022)
 
Похороны Моисеева состоятся в воскресенье

Бориса Моисеева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве в воскресенье

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевец Борис Моисеев
Певец Борис Моисеев - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Певца Бориса Моисеева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Бориса Моисеева похоронят в воскресенье, 2 октября, на 21 участке Троекуровского кладбища. Прощание начнется в траурном зале в 12 часов дня", – сказал источник.

Борис Моисеев умер 27 сентября на 69-м году жизни в своей московской квартире. Его коллеги по сцене поделились воспоминаниями о нем.
Причины смерти Бориса Моисеева и скандал с песней SHAMAN в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 14:00Роман о шоубизе
Причины смерти Бориса Моисеева и скандал с песней SHAMAN в УзбекистанеБлизкий друг Бориса Моисеева раскрыл обстоятельства его смерти, в Узбекистане случился скандал с патриотической песней SHAMAN "Встанем". Тимати опроверг свою эмиграцию, а фанаты рассекретили дату реальной свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян.
 
ШоубизБорис Моисеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала